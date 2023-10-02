Військовий експерт Павло Нарожний розповів 24 Каналу, у який спосіб Сили оборони можуть закріпитись на Півдні.
До вашої уваги Успіхи ЗСУ під Бахмутом і Роботиним: як у вересні змінилася лінія фронту
"Щодо Роботиного – я абсолютно впевнений, що там можна цей успіх закріпити, розширити цей плацдарм, відбити ті контратаки з флангів і заглибитись у фронт", – наголосив Нарожний.
Для цього захисникам потрібні, зокрема, далекобійні ракети ATACMS і величезна кількість артилерійських боєприпасів.
Чи завадять ЗСУ ворожі укріплення
Як відомо, звільнення Роботиного відкрило шлях до Мелітополя – логістичного та адміністративного центру російських окупантів. Однак до нього близько 80 кілометрів і багато інших населених пунктів.
Токмак може стати опорним для ЗСУ. Ворог це розуміє і тому зміцнює оборону біля міста. Однак захисникам необов'язково штурмувати його – достатньо оточити і знищити логістику, як це сталося з Бахмутом.
"Наша армія точно не діятиме лінійно – без креативу в нас ніколи не обходилось", – зазначив Нарожний.
Що відбувається біля Роботиного: останні новини
- Як відомо, українські військові закріплюються біля Вербового на схід від Роботиного. Росіяни стоять в обороні зі спробами відбити втрачені позиції.
- Аналітики ISW описують ситуацію на південь від Роботиного як складну, нестабільну та динамічну. Росіяни постійно здійснюють контратаки, і польові укріплення кілька разів переходять від одних іншим.
- Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що повернення Токмака означатиме оперативний успіх. На його думку, українське командування прямує "повільним шляхом".