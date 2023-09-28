Водночас російські військові біля Вербового перебувають в обороні. Про ситуацію у районі Вербового, де ЗСУ прорвали оборону ворога, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Росіяни намагаються відбити втрачені позиції

Штупун пояснив, що Сили оборони повинні закріпити для того, щоб могли рухатися вперед, а ворог своєю чергою не завдав удару десь у фланг і не проломив оборону українських військ.

Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Боже, ворог не вдарив нам десь у фланг, або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем,

– розповів речник.

За його словами, російські військові в районі Вербового стоять в обороні. Також окупанти намагаються відбити втрачені позиції.

"Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа", – зазначив Штупун.

Що відомо про ситуацію у районі Вербового