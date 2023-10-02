Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, каким образом Силы обороны могут закрепиться на Юге.
Вашему вниманию Успехи ВСУ под Бахмутом и Работино: как в сентябре изменилась линия фронта
"По Работино – я абсолютно уверен, что там можно этот успех закрепить, расширить этот плацдарм, отбить контратаки с флангов и углубиться во фронт", – подчеркнул Нарожный.
Для этого защитникам нужны, в частности, дальнобойные ракеты ATACMS и множество артиллерийских боеприпасов.
Помешают ли ВСУ вражеские укрепления
Как известно, освобождение Работино открыло путь в Мелитополь – логистический и административный центр российских оккупантов. Однако до него около 80 километров и много других населенных пунктов.
Токмак может стать опорным для ВСУ. Враг это понимает и потому укрепляет оборону возле города. Однако защитникам необязательно штурмовать его – достаточно окружить и уничтожить логистику, как это произошло с Бахмутом.
"Наша армия точно не будет действовать линейно – без креатива у нас никогда не обходилось", – отметил Нарожный.
Что происходит возле Работино: последние новости
- Как известно, украинские военные закрепляются возле Вербового восточнее Работино. Россияне стоят в обороне с попытками отбить утраченные позиции.
- Аналитики ISW описывают ситуацию к югу от Работино как сложную, нестабильную и динамическую. Россияне постоянно осуществляют контратаки, и полевые укрепления несколько раз переходят от одних к другим.
- Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что возвращение Токмака будет означать оперативный успех. По его мнению, украинское командование следует "медленным путем".