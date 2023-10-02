Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, каким образом Силы обороны могут закрепиться на Юге.

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"По Работино – я абсолютно уверен, что там можно этот успех закрепить, расширить этот плацдарм, отбить контратаки с флангов и углубиться во фронт", – подчеркнул Нарожный.

Для этого защитникам нужны, в частности, дальнобойные ракеты ATACMS и множество артиллерийских боеприпасов.

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Помешают ли ВСУ вражеские укрепления

Как известно, освобождение Работино открыло путь в Мелитополь – логистический и административный центр российских оккупантов. Однако до него около 80 километров и много других населенных пунктов.

Токмак может стать опорным для ВСУ. Враг это понимает и потому укрепляет оборону возле города. Однако защитникам необязательно штурмовать его – достаточно окружить и уничтожить логистику, как это произошло с Бахмутом.

"Наша армия точно не будет действовать линейно – без креатива у нас никогда не обходилось", – отметил Нарожный.

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