Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії так звана "друга армія світу" вже втратила 279 890 солдатів. Однак дані ще уточнюють, оскільки тривають тяжкі бої.

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Актуальні втрати Росії на фронті

танків – 4745 (+13) од,

бойових броньованих машин – 9026 (+18) од,

артилерійських систем – 6612 (+47) од,

РСЗВ – 802 (+1) од,

засобів ППО – 540 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41),

крилатих ракет – 1530 (+1),

кораблів і катерів – 20 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30) од,

спеціальної техніки – 946 (+3).



Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать ворога на фронті