Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росії так звана "друга армія світу" вже втратила 279 890 солдатів. Однак дані ще уточнюють, оскільки тривають тяжкі бої.
Дивіться також Рекордний вересень: про що свідчать досягнення ЗСУ минулого місяця
Актуальні втрати Росії на фронті
- танків – 4745 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 9026 (+18) од,
- артилерійських систем – 6612 (+47) од,
- РСЗВ – 802 (+1) од,
- засобів ППО – 540 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5121 (+41),
- крилатих ракет – 1530 (+1),
- кораблів і катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8962 (+30) од,
- спеціальної техніки – 946 (+3).
Актуальні втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать ворога на фронті
- У Генштабі повідомляли, що станом на 4 жовтня на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 21 артилерійському засобі противника.
- Нещодавно ЗСУ вдалося за допомогою дронів знищити бронегрупу росіян. Відомо про знищення 6 танків та 3 БМП окупантів, ліквідовано близько 30 військових російської армії. Зокрема, відомо про знищення танку T-80BV та бойової машини БПМ-1.