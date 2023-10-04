В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 279 890 солдат. Однако данные еще уточняются, поскольку продолжаются тяжелые бои.
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Актуальные потери России на фронте
- танков – 4745 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 9026 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 6612 (+47) ед,
- РСЗО – 802 (+1) ед,
- средств ПВО – 540 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+41),
- крылатых ракет – 1530 (+1),
- кораблей и катеров – 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30) ед,
- специальной техники – 946 (+3).
Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ
ВСУ мощно уничтожают врага на фронте
- В Генштабе сообщали, что по состоянию на 4 октября на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству противника.
- Недавно ВСУ удалось с помощью дронов уничтожить бронегруппу россиян. Известно об уничтожении 6 танков и 3 БМП оккупантов, ликвидировано около 30 военных российской армии. В частности, известно об уничтожении танка T-80BV и боевой машины БПМ-1.