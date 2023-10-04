В общей сложности с начала полномасштабного вторжения России так называемая "вторая армия мира" уже потеряла 279 890 солдат. Однако данные еще уточняются, поскольку продолжаются тяжелые бои.

Смотрите также Рекордный сентябрь: о чем свидетельствуют достижения ВСУ в прошлом месяце

Актуальные потери России на фронте

танков – 4745 (+13) ед,

боевых бронированных машин – 9026 (+18) ед,

артиллерийских систем – 6612 (+47) ед,

РСЗО – 802 (+1) ед,

средств ПВО – 540 (+0) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+41),

крылатых ракет – 1530 (+1),

кораблей и катеров – 20 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 8962 (+30) ед,

специальной техники – 946 (+3).



Актуальные потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают врага на фронте