Таким образом, Силы обороны сейчас ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Они уничтожают захватчиков, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.
Важно Без креатива у нас не обходилось: как ВСУ могут развить успех от Работино
ВСУ имеют большие успехи в контрнаступлении
В Генштабе сообщили, что наши защитники имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области, а также в районах Клещеевки и Андреевки.
Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага,
– отметили в ведомстве.
Колоссальные потери России на фронте
- Отметим, что за прошедшие сутки наша авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Кроме того, подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 21 артиллерийскому средству врага.
- По состоянию на 4 октября в сутки было ликвидировано 450 захватчиков. В общем Россия потеряла уже 279 890 солдат.