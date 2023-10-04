Таким образом, Силы обороны сейчас ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Они уничтожают захватчиков, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Важно Без креатива у нас не обходилось: как ВСУ могут развить успех от Работино

ВСУ имеют большие успехи в контрнаступлении

В Генштабе сообщили, что наши защитники имеют частичный успех в районах западнее Работино Запорожской области, а также в районах Клещеевки и Андреевки.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага,

– отметили в ведомстве.

Колоссальные потери России на фронте