Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, зараз головним завданням агресора є втримання окупованих територій, а не загарбання нових.

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Що роблять росіяни на фронті

Росія продовжує годувати своїх громадян пропагандою про те, що у російської армії "все йде за планом". Однак якщо переглянути, про що пишуть російські військові пабліки, можна зробити висновок, що їхня лінія оборони тріщить досить гучно.

Втім, навіть у разі поразок, російська армія постійно контратакує. Наприклад, під час боїв за Кліщіївку та Андріївку контратаки окупантів тривали близько тижня.

"В цьому і полягає тактика російського командування, яке в будь-якій незрозумілій ситуації контратакує. Вони втрачають позицію, контратакують, і лише згодом, розуміючи, що не можуть повернути позицію під свій контроль, переходять до оборони на нових позиціях", – пояснив Коваленко.

Олександр Коваленко про тактику російських військ: дивіться відео

Чи мають окупанти потенціал переломити ситуацію

В таких контратаках Росія втрачає велику кількість своїх військових, але це не переконує її відмовитись від своєї тактики. І зараз подібна ситуація відбувається поблизу Новопрокопівки на Мелітопольському напрямку.

Єдина ділянка фронту, на якій Росія намагається імітувати наступальні дії – це Лимано-Куп'янський напрямок. Саме для того Росія перекинула туди 25 загальновійськову армію (яку оглядачі вважають недоукомплектованою – 24 Канал),

– зазначив військовий оглядач.

Загалом же агресор втратив можливість вести масштабні наступальні дії ще рік тому, після окупації Северодонецько-Лисичанської агломерації. А з недавніх пір Росія перебуває в такій ситуації, що змушена думати не про наступ, а про оборону.

Де пролягає лінія фронту станом на зараз