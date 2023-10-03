Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, зараз головним завданням агресора є втримання окупованих територій, а не загарбання нових.
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Що роблять росіяни на фронті
Росія продовжує годувати своїх громадян пропагандою про те, що у російської армії "все йде за планом". Однак якщо переглянути, про що пишуть російські військові пабліки, можна зробити висновок, що їхня лінія оборони тріщить досить гучно.
Втім, навіть у разі поразок, російська армія постійно контратакує. Наприклад, під час боїв за Кліщіївку та Андріївку контратаки окупантів тривали близько тижня.
"В цьому і полягає тактика російського командування, яке в будь-якій незрозумілій ситуації контратакує. Вони втрачають позицію, контратакують, і лише згодом, розуміючи, що не можуть повернути позицію під свій контроль, переходять до оборони на нових позиціях", – пояснив Коваленко.
Олександр Коваленко про тактику російських військ: дивіться відео
Чи мають окупанти потенціал переломити ситуацію
В таких контратаках Росія втрачає велику кількість своїх військових, але це не переконує її відмовитись від своєї тактики. І зараз подібна ситуація відбувається поблизу Новопрокопівки на Мелітопольському напрямку.
Єдина ділянка фронту, на якій Росія намагається імітувати наступальні дії – це Лимано-Куп'янський напрямок. Саме для того Росія перекинула туди 25 загальновійськову армію (яку оглядачі вважають недоукомплектованою – 24 Канал),
– зазначив військовий оглядач.
Загалом же агресор втратив можливість вести масштабні наступальні дії ще рік тому, після окупації Северодонецько-Лисичанської агломерації. А з недавніх пір Росія перебуває в такій ситуації, що змушена думати не про наступ, а про оборону.
Де пролягає лінія фронту станом на зараз
- Активні бойові дії на Мелітопольському напрямку відбуваються в трикутнику Новопрокопівка – Вербове – Очеретувате. Саме поблизу цих сіл пролягає важлива лінія оборони загарбників, яку Нацгвардія та ЗСУ частково змогли пройти. Якщо Україні вдасться повернути контроль над цими 3 селами, це суттєво розширить плацдарм, з якого можна розвивати наступ на Токмак та Мелітополь.
- На Бахмутському напрямку тривають бої за залізницю, що сполучає місто з Горлівкою. Минулого місяця Сили оборони остаточно звільнили Кліщіївку та Андріївку, закріпивши успіхи України на південному фланзі. На цій ділянці у ворога також є проблеми із матеріальним забезпеченням своїх підрозділів.
- Водночас на Куп'янському напрямку Україна веде оборонні бої, відбиваючи спроби загарбників вийти до річки Оскіл. Найгарячіші бої тривають поблизу села Новоєгорівка, розташованого за 15 км від Сватового, а також на підступах до Куп'янська та в Серебрянському лісі. Нещодавно саме цю ділянку фронту відвідав Володимир Зеленський.