Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, сейчас главной задачей агрессора является удержание оккупированных территорий, а не захват новых.

Смотрите также Железная дорога Бахмута – сейчас самая большая зона боевых действий, – ВСУ объяснили, почему враг уцепился за нее

Что делают россияне на фронте

Россия продолжает кормить своих граждан пропагандой о том, что у российской армии "все идет по плану". Однако если пересмотреть, о чем пишут российские военные паблики, можно заключить, что их линия обороны трещит довольно громко.

Впрочем, даже в случае поражения российская армия постоянно контратакует. Например, во время боев за Клещеевку и Андреевку контратаки оккупантов продолжались около недели.

"В этом и заключается тактика российского командования, которое в любой непонятной ситуации контратакует. Они теряют позицию, контратакуют, и лишь впоследствии, понимая, что не могут вернуть позицию под свой контроль, переходят к обороне на новых позициях", – пояснил Коваленко.

Александр Коваленко о тактике российских войск: смотрите видео

Должны ли оккупанты потенциал переломить ситуацию

В таких контратаках Россия теряет множество своих военных, но это не убеждает ее отказаться от своей тактики. И сейчас подобная ситуация происходит у Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.

Единственный участок фронта, на котором Россия пытается имитировать наступательные действия – это Лимано-Купянское направление. Именно для того Россия перебросила туда 25 общевойсковую армию (которую обозреватели считают недоукомплектованной – 24 Канал),

– отметил военный обозреватель.

В целом же агрессор упустил возможность вести масштабные наступательные действия еще год назад, после оккупации Северодонецко-Лисичанской агломерации. А с недавних пор Россия находится в такой ситуации, что вынуждена думать не о наступлении, а об обороне.

Где пролегает линия фронта по состоянию на сейчас