Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его мнению, сейчас главной задачей агрессора является удержание оккупированных территорий, а не захват новых.
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Что делают россияне на фронте
Россия продолжает кормить своих граждан пропагандой о том, что у российской армии "все идет по плану". Однако если пересмотреть, о чем пишут российские военные паблики, можно заключить, что их линия обороны трещит довольно громко.
Впрочем, даже в случае поражения российская армия постоянно контратакует. Например, во время боев за Клещеевку и Андреевку контратаки оккупантов продолжались около недели.
"В этом и заключается тактика российского командования, которое в любой непонятной ситуации контратакует. Они теряют позицию, контратакуют, и лишь впоследствии, понимая, что не могут вернуть позицию под свой контроль, переходят к обороне на новых позициях", – пояснил Коваленко.
Александр Коваленко о тактике российских войск: смотрите видео
Должны ли оккупанты потенциал переломить ситуацию
В таких контратаках Россия теряет множество своих военных, но это не убеждает ее отказаться от своей тактики. И сейчас подобная ситуация происходит у Новопрокоповки на Мелитопольском направлении.
Единственный участок фронта, на котором Россия пытается имитировать наступательные действия – это Лимано-Купянское направление. Именно для того Россия перебросила туда 25 общевойсковую армию (которую обозреватели считают недоукомплектованной – 24 Канал),
– отметил военный обозреватель.
В целом же агрессор упустил возможность вести масштабные наступательные действия еще год назад, после оккупации Северодонецко-Лисичанской агломерации. А с недавних пор Россия находится в такой ситуации, что вынуждена думать не о наступлении, а об обороне.
Где пролегает линия фронта по состоянию на сейчас
- Активные боевые действия на Мелитопольском направлении происходят в треугольнике Новопрокоповка – Вербовое – Очеретоватое. Именно вблизи этих сел пролегает важная линия обороны захватчиков, которую Нацгвардия и ВСУ частично смогли пройти. Если Украине удастся вернуть контроль над этими тремя селами, это существенно расширит плацдарм, с которого можно развивать наступление на Токмак и Мелитополь.
- На Бахмутском направлении продолжаются бои за железную дорогу, соединяющий город с Горловкой. В прошлом месяце Силы обороны окончательно уволили Клещеевку и Андреевку, закрепив успехи Украины на южном фланге. На этом участке у врага есть проблемы с материальным обеспечением своих подразделений.
- В то же время на Купянском направлении Украина ведет оборонительные бои, отражая попытки захватчиков выйти к реке Оскол. Горячие бои продолжаются вблизи села Новоегоровка, расположенного в 15 км от Сватового, а также на подступах к Купянску и в Серебрянском лесу. Недавно именно этот участок фронта посетил Владимир Зеленский.