Президент Украины также проверил танки Leopard-2 и боевые машины пехоты CV-90. Кстати, эта техника от партнеров уже участвовала в боевых действиях на Купянском направлении.

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Пообщался с военными и проверил технику

Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область встретился с бойцами танкового подразделения 21-й ОМБр. Президент пообщался с экипажами танков и боевых машин пехоты и осмотрел технику, активно используемую украинскими защитниками. В частности, речь идет о танках Leopard-2 и БМП CV-90, которые Украина получила от западных партнеров.

Обсудили с экипажами результаты применения танков и БМП. Воины довольны!

– сообщил Президент Украины.

Кроме того, во время рабочей поездки в Харьковскую область Зеленский встретился с бойцами:

103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины,

68-й отдельной егерской бригады,

25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Бойцы этих бригад выполняют задачи на одном из самых горячих направлений – Лимано-Купянском.

Зеленский осмотрел танки и БМП, а также наградил бойцов: смотрите видео

Заслушал доклады командования

Президент Украины также заслушал доклады командования:

командующего оперативно-тактической группировки "Лиман" Александра Грузевича об оперативной ситуации в зоне ответственности;

комбригов об оперативной ситуации на поле боя, ходе наступательных и оборонных действий их подразделений.

Также с докладом выступил генерал Александр Сырский. Он рассказал об обороне в Харьковской области, наступательных действиях на Бахмутском и других направлениях. Владимир Зеленский также заслушал доклад местных руководителей СБУ и Нацполиции. Состоялось и отдельное совещание по подготовке региона к зимнему периоду.

Во время общения Зеленский поинтересовался первоочередными потребностями защитников на этом участке фронта. Больше бойцы нуждаются в средствах ПВО и РЭБ, а также отдельных видах боеприпасов. Кроме того, украинские защитники обратились к главе государства с просьбой упростить нормативные процедуры и устранить бюрократические препоны, мешающие комплектовать личный состав.

Встретился с командованием в Харьковской области: смотрите видео

Зеленский наградил бойцов и медиков

Украинский лидер также вручил награды военнослужащим и медикам, защищающим страну в этом направлении.

Есть честь быть сегодня здесь, поблагодарить вас и ваших собратьев за защиту нашего государства, за каждый день и ночь, что вы отдаете за всех нас, не жалея себя. Это очень важная миссия. Я желаю всем вам только победы, здоровья, возвращаться в живых, не терять мотивации, с которой вы так крепко защищаете суверенитет нашего государства и будущее наших поколений,

– пожелал Зеленский.

Также Президент Украины вместе с защитниками почтили память погибших Героев минутой молчания.

Рабочая поездка Владимира Зеленского в Харьковскую область / Фото Офис Президента