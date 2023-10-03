В понедельник, 2 октября, в Киеве прошло заседание министров иностранных дел государств Евросоюза. На мероприятии присутствовал Владимир Зеленский – он озвучил важные данные по российским обстрелам.

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Обстрелы Украины в цифрах

В частности, на встрече с главами МИД президент отметил, что Россия только в сентябре выпустила по нашей стране 2 151 воздушную цель:

246 ракет;

746 дронов;

1 159 управляемых авиабомб.

Большинство из этих беспилотников, ракет и бомб были нацелены именно на гражданские объекты. Это свидетельствует о том, что оккупанты не стесняются совершать военные преступления.

Мы защищаем наших людей и экономику от российских террористических ударов. Только за сентябрь Россия применила против Украины 246 ракет разных типов, 746 ударных дронов – в том числе 538 иранских дронов "Шахедов" – и 1 159 управляемых авиабомб. Абсолютное большинство этих ударов – по гражданским объектам,

– подытожил Зеленский.

По словам президента, под удар врага попадает все: обычные дома, центральные площади городов, школы, элеваторы, склады с зерном, порты и электростанции.

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Зеленский поблагодарил партнеров за каждую предоставленную систему ПВО. Именно благодаря соответствующим установкам удалось спасти десятки тысяч жизней людей и сотни инфраструктурных объектов.

Последняя массированная атака

На 3 октября ночью враг выпустил по нашему государству беспилотники типа "Шахед", а также ракету "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили 30 целей:

29 дронов-камикадзе;

1 крылатую ракету;

Важно, что только над Николаевской областью было сбито 16 ударных беспилотных летательных аппаратов России, которые захватчики запустили из Крыма.