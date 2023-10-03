Только в Николаевской области силы ПВО уничтожили 16 дронов-камикадзе. Кроме того, Россия также запустила крылатую ракету "Искандер-К".

Важно Ночью над Днепропетровщиной сбили 13 БПЛА и одну крылатую ракету, загорелось предприятие

Что известно о ночной атаке по Украине

Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

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В Воздушных силах сообщили, что оккупанты атаковали 31 ударным БПЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Пуски производились из временно оккупированного Крыма:

"Шахедов" – из мыса Чауда,

"Искандер-К" – из района Джанкой.

В южных и восточных областях работали силы ПВО. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей.

Всего было уничтожено 30 воздушных целей:

29 "Shahed-131/136";

1 крылатую ракету "Искандер-К".

Кстати, в Воздушном командовании "Восток" подтвердили уничтожение 13 БПЛА "Shahed-131/136" и 1 крылатой ракеты. Так, 12 БПЛА и крылатая ракета были сбиты в Днепровском районе, 1 БПЛА – в Павлоградском.

На Днепропетровщине есть попадание обломков

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, 13 дронов и крылатая ракета были уничтожены ночью 3 октября.

В результате падения обломков в Днепре загорелись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели потушили.

Также обломки от сбития БПЛА прилетели на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Туда же произошло и попадание. Пожар, возникший вследствие этого, уже потушен. Есть разрушение производственных объектов.

Кроме того, враг терроризировал Никопольщину. Из тяжелой артиллерии целил по Мировскому обществу. Повреждены 2 частных дома и хозяйственное сооружение.

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