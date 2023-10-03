В течение ночи на 3 октября российские военные атаковали Днепропетровскую область. Известно, что в небе над регионом удалось сбить более десяти беспилотников, а также одну крылатую ракету.
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Что известно об атаке
13 беспилотников и крылатая ракета. Столько вражеского железа в небе над областью уничтожили этой ночью защитники из ВК "Восток" и других составляющих сил обороны,
– отметил глава ОВА Сергей Лысак.
Известно, что вспыхнуло частное предприятие, гараж и авто в Днепре в результате падения обломков. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.
Кроме того, обломки дронов упали на территорию промышленного предприятия в Павлограде. Там же был прилет. В результате вспыхнул пожар, который уже ликвидирован. Известно о разрушении производственных объектов.
Последствия ночной атаки по Днепропетровской области / Фото с телеграма Лысака
Последствия ночной атаки по Днепропетровской области / Фото с телеграма Лысака
По словам главы ОВА, оккупанты продолжили терроризировать Никопольщину. Из тяжелой артиллерии они били по Мировской общине. Известно о повреждении 2 частных домов и хозяйственного сооружения. О пострадавших информация не поступала.
Кроме того, одно из подразделений Военно-морских сил на Юге уничтожило один "Шахед". А глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в небе над регионом сбили еще 16 дронов-камикадзе.
Обратим внимание, что в сентябре враг запустил рекордное количество дронов-камикадзе. Бывали ночи, когда не летело ни одного "Шахеда", а бывали такие, когда десятками атаковали Украину.
Сколько "Шахедов" запустил враг в сентябре
- Обратим внимание, что в июне россияне запустили 197 дронов, в июле – 246, а в августе – 167. Между тем, за сентябрь российские захватчики атаковали Украину сразу 503 "Шахедами".
- Для понимания, это значительно больше предыдущего "рекорда", который враг установил в мае. Тогда оккупанты запустили 413 дронов-камикадзе.
- Вернемся к сентябрю. Нашим военным удалось сбить 396 "Шахедов". Средняя доля уничтоженных воздушных целей – 78,7%.