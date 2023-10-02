Россия продолжает обстреливать Украину Под удар все чаще попадают предприятия и промышленные объекты.
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В каком состоянии инфраструктура
Склады энергооборудования ДТЭК "Днепровские электросети" были обстреляны оккупантами в Днепропетровской области во время массированной атаки. Там произошел пожар после обстрела. К счастью, обошлось без жертв, но разрушены складские помещения, уничтожены материалы, которые энергетики закупили для восстановительных работ зимой. Также повреждена техника: кабельно-проводниковая продукция, трансформаторы низкого напряжения, разъединители.
Убытки после российского обстрела еще подсчитывают. Населенный пункт, куда попали, не называют.
Что говорят в компании
ДТЭК отмечает: Россия целенаправленно атакует энергопредприятия, чтобы украинцы оказались без света и тепла зимой.
Несмотря на то, что пострадал запас подготовившихся к зиме материалов, врагу не удастся ослабить нашу готовность пройти отопительный сезон стабильно. Сейчас мы оцениваем ущерб и формируем план, чтобы перекрыть потребность в уничтоженных материалах,
– сообщили в компании.
Там подчеркнули: работают для того, чтобы в городах и селах Днепропетровской области была электроэнергия.
Энергетики области уже готовятся к зиме. В частности, они капитально отремонтировали и реконструировали 933 километра электролиний и 142 энергообъекта, питающих населенные пункты.
Также расчищают воздушные линии от веток и сухих деревьев. Если в эти линии попадают посторонние предметы, сеть может работать нестабильно или вообще может прекратиться поставка электроэнергии, а зимой аварийные отключения нежелательны. Поэтому эти мелочи действительно важны.
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Последние новости о российских ракетах
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат уверен, что оккупанты будут беречь ракеты для более важных целей, вместо этого будут бить по Украине дронами. Недавно он говорил о том, что Россия совершенствует "Шахеды", делая их более сложной целью для нашей ПВО. Именно дронами враг будет атаковать промышленность.
- В прошлом году оккупанты "работали" по Днепропетровской области ракетами Х-59. Они дешевле других, но имеют ограниченную дальность, поэтому ими бьют преимущественно по прифронтовым регионам. 1 октября завод в Смоленске, где производят это оружие, был атакован дронами. 24 Канал подготовил большой материал о ракетах Х-59, читайте его по ссылке.