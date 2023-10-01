Россия совершенствует БПЛА типа Shahed, чтобы бить ими по промышленным объектам нашего государства. Таким образом оккупант пытается навредить экономике Украины еще больше, рассказал спикер Воздушных сил Игнат в эфире телемарафона.

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Почему "Шахеды" – сложная цель

Кто бы что ни говорил, что они примитивны, – нет, это высокоточное оружие, которое летит далеко и бьет точно. Поэтому нужно их уничтожать,

– говорит спикер Воздушных сил.

К тому же россияне хитрят и пытаются усложнить задачу нашей ПВО. Например, запускают дроны разными маршрутами, врассыпную, надеясь рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны.

Так, одна группа БПЛА летит по кругу, а следующие дроны летят прямо. Таким образом государство-агрессор пытается атаковать объект одновременно с нескольких сторон.

Промышленные объекты, экономика тоже под прицелом врага. Они пытаются уничтожать наше государство изнутри,

– говорит Юрий Игнат.

Еще одним преимуществом БПЛА типа Shahed является их размер: они небольшие. А значит, в них сложнее попасть. Россияне еще и совершенствуют дроны, чтобы сделать их менее уязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы.

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Россия атакует Украину дронами