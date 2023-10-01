Россия совершенствует БПЛА типа Shahed, чтобы бить ими по промышленным объектам нашего государства. Таким образом оккупант пытается навредить экономике Украины еще больше, рассказал спикер Воздушных сил Игнат в эфире телемарафона.
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Почему "Шахеды" – сложная цель
Кто бы что ни говорил, что они примитивны, – нет, это высокоточное оружие, которое летит далеко и бьет точно. Поэтому нужно их уничтожать,
– говорит спикер Воздушных сил.
К тому же россияне хитрят и пытаются усложнить задачу нашей ПВО. Например, запускают дроны разными маршрутами, врассыпную, надеясь рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны.
Так, одна группа БПЛА летит по кругу, а следующие дроны летят прямо. Таким образом государство-агрессор пытается атаковать объект одновременно с нескольких сторон.
Промышленные объекты, экономика тоже под прицелом врага. Они пытаются уничтожать наше государство изнутри,
– говорит Юрий Игнат.
Еще одним преимуществом БПЛА типа Shahed является их размер: они небольшие. А значит, в них сложнее попасть. Россияне еще и совершенствуют дроны, чтобы сделать их менее уязвимыми перед средствами радиоэлектронной борьбы.
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Россия атакует Украину дронами
- К сожалению, ночные пуски "Шахедов" по Югу Украины стали уже привычными. Во время последней массированной атаки дронами-камикадзе Силы обороны уничтожили 16 ударных дронов за ночь. Пуски зафиксировали по трем разным направлениям: это мыс Чауда во временно оккупированном Крыму, Приморско-Ахтарск и Курск. Всего запустили около 30 ударных беспилотников.
- В последнее время "Шахеды" рвутся вглубь Украины, в частности в Винницкую область. Также россияне порой прибегают к комбинированным ударам, совмещая пуск ударных дронов с ракетными обстрелами.
- Недавно стало известно, что Иран обновил свои дроны – те больше не будут издавать характерные звуки, из-за которых их в Украине стали называть "мопедами". По словам Натальи Гуменюк, дребезжание дрона – не главный фактор, по которому ориентируются мобильные огневые группы, но, конечно, это несколько усложнит работу ПВО. У Украины уже есть ответы на новые модификации дронов.
- Также наше государство отвечает зеркальными действиями на обстрел нашей инфраструктуры. В Россию долетают беспилотники ГУР и СБУ, которые выключают свет и наводят ужас на "мирное население".