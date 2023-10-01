Росія вдосконалює БпЛА типу Shahed, щоби гатити ними по промислових об'єктах нашої держави. Таким чином окупант намагається нашкодити економіці України ще більше, розповів речник Повітряних сил Ігнат в ефірі телемарафону.
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Чому "Шахеди" – складна ціль
Хто б там що не казав, що вони примітивні, – ні, це високоточна зброя, що летить далеко і б'є точно. Тому треба їх знищувати,
– каже речник Повітряних сил.
До того ж росіяни хитрують і намагаються ускладнити завдання нашій ППО. Наприклад, запускають дрони різними маршрутами, урозсипну, сподіваючись розосередити увагу української протиповітряної оборони.
Так, одна група БпЛА летить по колу, а наступні дрони летять прямо. Таким чином держава-агресор намагається атакувати об'єкт одночасно з кількох сторін.
Промислові об'єкти, економіка теж під прицілом ворога. Вони намагаються знищувати нашу державу зсередини,
– говорить Юрій Ігнат.
Ще однією перевагою БпЛА типу Shahed є їхній розмір: вони невеликі. А отже, в них складніше влучити. Росіяни ще й удосконалюють дрони, щоби зробити їх менш вразливими перед засобами радіоелектронної боротьби.
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Росія атакує Україну дронами
- На жаль, нічні пуски "Шахедів" по Півдню України стали вже звичними. Під час останньої масованої атаки дронами-камікадзе Сили оборони знищили 16 ударних дронів за ніч. Пуски зафіксували з трьох різних напрямків: це мис Чауда у тимчасово окупованому Криму, Приморсько-Ахтарськ і Курськ. Усього запустили близько 30 ударних безпілотників.
- Останнім часом "Шахеди" рвуться углиб України, зокрема на Вінниччину. Також росіяни часом вдаються до комбінованих ударів, поєднуючи пуск ударних дронів із ракетними обстрілами.
- Нещодавно стало відомо, що Іран оновив свої дрони – ті більше не видаватимуть характерні звуки, через які їх в Україні почали називати "мопедами". За словами Наталії Гуменюк, деренчання дрона – не головний фактор, за яким орієнтуються мобільні вогневі групи, але, звісно, це дещо ускладнить роботу ППО. Україна вже має відповіді на нові модифікації дронів.
- Також наша держава відповідає дзеркальними діями на обстріл нашої інфраструктури. До Росії долітають безпілотники ГУР і СБУ, які вимикають світло та наводять жах на "мірноє насєлєніє".