Росія вдосконалює БпЛА типу Shahed, щоби гатити ними по промислових об'єктах нашої держави. Таким чином окупант намагається нашкодити економіці України ще більше, розповів речник Повітряних сил Ігнат в ефірі телемарафону.

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Чому "Шахеди" – складна ціль

Хто б там що не казав, що вони примітивні, – ні, це високоточна зброя, що летить далеко і б'є точно. Тому треба їх знищувати,

– каже речник Повітряних сил.

До того ж росіяни хитрують і намагаються ускладнити завдання нашій ППО. Наприклад, запускають дрони різними маршрутами, урозсипну, сподіваючись розосередити увагу української протиповітряної оборони.

Так, одна група БпЛА летить по колу, а наступні дрони летять прямо. Таким чином держава-агресор намагається атакувати об'єкт одночасно з кількох сторін.

Промислові об'єкти, економіка теж під прицілом ворога. Вони намагаються знищувати нашу державу зсередини,

– говорить Юрій Ігнат.

Ще однією перевагою БпЛА типу Shahed є їхній розмір: вони невеликі. А отже, в них складніше влучити. Росіяни ще й удосконалюють дрони, щоби зробити їх менш вразливими перед засобами радіоелектронної боротьби.

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Росія атакує Україну дронами