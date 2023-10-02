Россияне увеличили количество ударов по Украине

Начнем с того, что россияне за сентябрь выпустили аж 500 "Шахедов". Так много "мопедов" в течение одного месяца оккупанты не отстреливали еще ни разу (в мае 2023 года было 400 единиц).

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В течение сентября россияне запустили довольно большое количество дальнобойных крылатых ракет – от 92 единиц всех типов: Х-101/Х-555/Х-55, "Калибр", "Искандер-К", "Оникс". Цифра "от 92 крылатых ракет" – потому что количество запущенных ракет в отдельных случаях до сих пор неизвестно, например, во время удара по Кременчугу 22 сентября этого года.

Что интересно, в этом месяце россияне всего дважды пускали "Калибры", для чего привлекали корабли Черноморского флота России. Это было 1 сентября, когда один "Калибр" упал на производство масла в направлении Миргорода, и 25 сентября во время масштабного налета на Одессу.

Но вот стратегическую авиацию в сентябре (только самолеты Ту-95МС) россияне для ударов по Украине поднимали 4 раза. То есть оказалось, что россияне технически способны поддерживать интенсивность ударов по стратегической авиации 1 раз в неделю.

Кроме того, судя по всему, россияне также смогли по меньшей мере в 2 – 3 раза нарастить удары управляемыми авиабомбами по приграничной и прифронтовой инфраструктуре. Это также очень существенная проблема.

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При этом показательно, во время этой кампании ударов в сентябре 2023 года от оккупантов прилетало сразу по нескольким категориям целей:

припортовая инфраструктура "Большой Одессы";

инфраструктура зерновой перевалки в придунайских портах на юге Одесской области;

объекты агросектора в глубине территории Украины;

объекты топливно-энергетического комплекса (20 сентября "прилет" по Кременчугскому НПЗ);

удары по энергообъектам 21 сентября;

удар "Шахедами" по одной из ТЭЦ 28 сентября;

железнодорожная инфраструктура (ну, хватало в этом месяце задержек поездов именно по причине обстрелов)

а у этой категории название обтекаемо – "инфраструктура оборонного назначения" (и без детализации).

Хватает ли врагу ракет

Да, у россиян есть возможности и дальше масштабировать эти удары. Непонятно, зачем один из официальных военных комментаторов решил затроллить россиян за упрощение конструкции при собственном производстве "Шахедов". Здесь враг получил, что хотел – максимально примитивное средство поражения, по которому возможно массовое применение и производство.

При этом нет оснований говорить, что у россиян не хватает ракет. В противном случае они бы не отстреляли более 90 дальнобойных "изделий" во время нескольких массированных ударов.

Россия сейчас в той ситуации, что, похоже, она сама уже и не просит баллистические ракеты у Ирана, потому что имеет свои возможности.

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Речь идет не только, что россияне в течение 2023 года в 5 – 6 раз нарастили производство баллистических ракет к ОТРК "Искандер". Они принялись за проект переработки зенитных ракет семейства 48Н6 к С-400 в "классические" баллистические ракеты с изменением снаряжения боевой части и системы наведения.

В то же время возможности нашей ПВО вряд ли претерпели радикальное улучшение. Поскольку для нас оказались актуальны даже списанные ракеты к С-300 от Болгарии на "доноры запчастей", Львовская ОВА прямо заявляла о формировании нескольких десятков мобильных огневых групп, а в некоторых видео под отстрел "Шахедов" уже "светятся" даже встроенные установки под пулеметы "Максим" времен Второй мировой.

Некоторый повод для оптимизма здесь дает разве что недавний удар по Смоленскому авиационному заводу, где вопреки названию изготовляли полимерные конструкции под разные "изделия". Похоже, что там на время профуканы полимеры не только под Х-59, но и под более дальнобойные крылатые ракеты, которые производятся на мощностях МКБ "Радуга".