Власне, у відомстві посилаються на розсекречену 4 жовтня інформацію. У ній ідеться про те, що Росія може продовжувати атакувати цивільне судноплавство у Чорному морі.

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Яка загроза може очікувати на судна

Мовиться, зокрема, про встановлення морських мін на підходах до українських портів. Як зазначають у розвідці Британії, раніше у ній попереджали, що росіяни спробували завдати ракетного удару по вантажному судну у Чорному морі.

У розвідці зазначають, що Росія намагатиметься атакувати цивільні судна, які прямують через український "гуманітарний коридор". Таким чином ворог перешкоджатиме експорту українського зерна.

Росія майже напевно хоче уникнути відкритого потоплення цивільних суден, натомість покладаючи на Україну відповідальність за будь-які напади на цивільні судна в Чорному морі,

– наголошують у відомстві.

Росіяни вже завдали колосальних збитків

Власне, у розвідці Великої Британії зазначили, що після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія:

пошкодила 130 об'єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені;

знищила майже 300 тисяч тонн зерна, щоб більше за весь той обсяг, який Росія обіцяла передати країнам Африки, і чого було б достатньо, щоб упродовж року прогодувати понад 1,3 мільйона людей.

Звернімо увагу, що атаки не припиняються. Практично щоденно ворог б'є як не ракетами, то КАБами та дронами-камікадзе. Окупанти нищать як портову інфраструктуру, так і зерносховища з продовольством.

У відомстві нагадують, що до повномасштабного вторгнення Україна годувала 400 мільйонів людей по всьому світу. Наша держава забезпечувала від 8 до 10% експорту пшениці та від 10 до 12% експорту кукурудзи та ячменю.

Крім того, наша держава забезпечувала понад 50% пшениці для Всесвітньої продовольчої програми у 2022 році. Без Чорноморської зернової ініціативи ВВП буде змушена замінити її або на дорожчу або менш якісну.