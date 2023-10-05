По сути, в ведомстве ссылаются на рассекреченную 4 октября информацию. В ней говорится, что Россия может продолжать атаковать гражданское судоходство в Черном море.

Читайте также Контроль украинского зерна перенесли с польской границы в порт Клайпеды

Какая угроза может ожидать судна

Речь, в частности, об установление морских мин на подходах к украинским портам. Как отмечают в разведке Британии, ранее в ней предупреждали, что россияне попытались нанести ракетный удар по грузовому судну в Черном море.

В разведке отмечают, что Россия будет пытаться атаковать гражданские суда, следующие через украинский "гуманитарный коридор". Таким образом, враг будет препятствовать экспорту украинского зерна.

Россия почти наверняка хочет избежать открытого потопления гражданских судов, возлагая на Украину ответственность за любые нападения на гражданские суда в Черном море,

– отмечают в ведомстве.

Россияне уже нанесли колоссальный ущерб

В разведке Великобритании отметили, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия:

повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени;

уничтожила почти 300 тысяч тонн зерна, чтобы больше всего того объема, который Россия обещала передать странам Африки, и чего было бы достаточно, чтобы в течение года прокормить более 1,3 миллиона человек.

Обратим внимание, что атаки не прекращаются. Практически ежедневно враг бьет если не ракетами, то КАБами и дронами-камикадзе. Оккупанты уничтожают как портовую инфраструктуру, так и зернохранилища с продовольствием.

В ведомстве напоминают, что до полномасштабного вторжения Украина кормила 400 миллионов человек по всему миру. Наше государство обеспечивало от 8 до 10% экспорта пшеницы и от 10 до 12% экспорта кукурузы и ячменя.

Кроме того, наше государство обеспечивала более 50% пшеницы Всемирной продовольственной программы в 2022 году. Без Черноморской зерновой инициативы ВВП будет вынуждена заменить ее или более дорогой, или менее качественной.