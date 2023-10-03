Глава Минагрополитики Украины Николай Сольский заявил, что перенести ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в литовский порт предложила Украина.

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Где будут проверять украинское зерно

В течение следующих двух дней будет перенесен ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль с украинско-польской границы в порт Клайпеды (Литва), для всех аграрных грузов, которые направляются в данный порт,

– объяснили в украинском министерстве.

Там уточнили, что соответствующих договоренностей достигли во время встречи в формате онлайн 3 октября:

министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский;

министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус;

министр сельского хозяйства Литви Кястутис Навицкас.

Кстати, польская и литовская сторона заверили, что их правительства поддерживают такой механизм контроля. Также они отметили, что считают это решение конструктивным шагом.

Что этому предшествовало