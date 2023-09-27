Соответствующие сообщения появились на сайтах министерств Украины да Польши 27 сентября. Это произошло после "зернового спора", когда Варшава, а также Братислава и Будапешт 16 сентября самостоятельно продлили эмбарго на украинское зерно, пишет 24 Канал.

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О чем договорились Украина и Польша

Украинская сторона заявила, что обсудила с Польшей план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу. В частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.

В свою очередь польская сторона заверила, что их позиция неизменна – зерно из Украины не может попадать на польский рынок, а некоторые заявления с украинской стороны были "слишком эмоциональными".

Нам нужно успокоить ситуацию и разработать механизмы, которые будут эффективно обеспечивать, чтобы украинское зерно попадало в те регионы, куда оно раньше отправлялось и где оно необходимо, а не заполняло наш рынок,

– заявил польский министр Роберт Телус.

По его словам, Варшава поддерживает идею еврокомиссара Януша Войцеховского по субсидированию Евросоюзом транспортировки зерна из Украины.

Что известно о вероятном лицензировании

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что польская сторона убеждена – переговоры важны.

В украинском министерстве отметили, что в Польше определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий, а также правительство Польши изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам.

По словам Телуса, это предложение проанализируют в Польше. Однако:

соответствующих процедур пока нет;

самое главное, чтобы зерно сейчас не попадало в Польшу.

Мы должны должным образом заботиться о наших интересах, и если мы соглашаемся на какие-то механизмы, а мы хотим, чтобы это были хорошие механизмы, они должны быть безопасны для польского фермера. Это Польша должна решить,

– заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши.

Наконец, министры договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения этого вопроса.

Как планируют решать вопросы проверок

Николай Сольский и Роберт Тулус обсудили проверки продукции за пределами Польши.

В частности, украинское чиновник заявил, что в ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча министров сельского хозяйства Украины, Польши и Литвы. Они будут говорить о переносе ветеринарного контроля на территорию страны назначение экспорта. Это будет сделано для того, чтобы улучшить транзит товаров через Польшу.

Николай Сольский рассказал, что подобную процедуру нужно согласовать для транзита по польской территории агропродукции и в Германию. В августе такой механизм контроля согласовали Венгрия и Словакия.

Польша призвала Украину отозвать жалобу во Всемирную торговую организацию

В украинском министерстве отметили, что Роберт Телус заявил: Польша хотела, чтобы Украина отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию из-за ограничений на экспорт агропродукции в соседние европейские страны.

В свою очередь польский министр Роберт Тулус также подчеркнул, что обратился к украинской стороне с просьбой:

обеспечить плодотворность переговоров на хорошем уровне;

"отозвать жалобу Украины в ВТО".

Что известно о "зерновом споре" Украины и Польши