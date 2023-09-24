Хотя Польша больше не планирует покупать украинское зерно, она приложит усилия, чтобы обеспечить его транзит в другие страны. Об этом заявил президент Анджей Дуда.
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Украинское зерно Польши не нужно
Дуда отметил, что решение правительства сохранить запрет на продажу украинского зерна на польском рынке – правильно.
Благодаря труду наших фермеров мы самодостаточны. Нам не нужно зерно из Украины,
– подчеркнул президент.
В то же время, по его словам, он стремится помочь Украине сбывать свою продукцию на других рынках. Для этого нужно обеспечить его максимально возможный транзит через польскую территорию.
Президент уточнил, что именно из-за того, что украинское зерно не доходило до стран, которые в нем нуждались, вместо этого, попадая в Польшу, ее власть была вынуждена ввести ограничения, чтобы поддержать своих фермеров и сельское хозяйство.
Транзитные коридоры уже готовы
Польский лидер сообщил, что они уже подготовили транзитные коридоры, по которым Украина может экспортировать свою агропродукцию.
Мы стараемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи,
– заверил Дуда.
"Зерновый спор" Польши и Украины: последние новости
- 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт отдельных видов агропродукции из Украины. Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние ограничения.
- В ответ Украина подала иск в ВТО на эти страны.
- Комментируя конфликт, президент Дуда подчеркнул, что "зерновое недоразумение" не способно оказать значительное влияние на украинско-польские отношения.
- Президент Зеленский также подчеркнул, что отношения с Польшей дороже миллионов, впрочем, он вынужден защищать украинские интересы. Глава государства призвал не превращать "зерновой спор" в политический концерт. По его словам, Украина планирует решить этот вопрос в юридическом ключе.