Хоча Польща більше не планує купувати українське зерно, вона докладе зусиль, аби забезпечити його транзит до інших країн. На цьому наголосив президент Анджей Дуда.

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Українське зерно Польщі не потрібне

Дуда зазначив, що рішення уряду зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку – правильне.

Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України,

– наголосив президент.

Водночас, за його словами, він прагне допомогти Україні збувати свою продукцію на інших ринках. Задля цього треба забезпечити її максимально можливий транзит польською територією.

Президент уточнив, що саме через те, що українське зерно не доходило до країн, які його потребували, натомість, потрапляючи до Польщі, її влада була вимушена ввести обмеження, щоб підтримати своїх фермерів та сільське господарство.

Транзитні коридори вже готові

Польський лідер повідомив, що вони вже підготували транзитні коридори, якими Україна може експортувати свою агропродукцію.

Ми намагаємося допомогти Україні й тим країнам, які потребують цієї допомоги,

– запевнив Дуда.

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