Хотя слова Матеуша Моравецкого уже объяснял президент Польши, США требуют разъяснений. Следует сказать, что президент Анджей Дуда объяснял, что слова главы его правительства неправильно поняли.
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Чего ждут Штаты от Польши
Высокопоставленный представитель американского Минобороны заявил, что США требуют от Польши разъяснений по поддержке Украины. Издание напоминает, что польские официальные лица допустили – Варшава может прекратить военную помощь Киеву.
По словам чиновника, Польша остается преданной поддержке Украины, однако пока неясна точная позиция страны.
Журналисты напомнили, что польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину, обострив спор с восточным соседом, подрывающий жизненно важный союз в борьбе Киева с Россией.
Хотя обе стороны впоследствии призывали к ослаблению напряженности, спор, получивший широкую огласку, поставил под сомнение единство, определяющее отношения между соседями. Ссора, начавшаяся из-за поставок украинского зерна, ставшего политическим бременем для Польши, рискует поставить под угрозу европейскую солидарность с Украиной в борьбе с российским вторжением,
– пишут журналисты.
Однако представитель Пентагона сказал, что разногласия между союзниками пока не привели к разрушению единства коалиции, поддерживающей Украину.
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Что известно о споре между Киевом и Варшавой
- 15 сентября 2023 года Европейская комиссия отменила решение о запрете импорта украинского зерна в пять соседних с Украиной стран. Речь шла о Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии.
- Однако Польша, Венгрия и Словакия самостоятельно ввели запреты для украинского зерна на государственном уровне.
- После этого Киев 18 сентября 2023 года подал иски к Всемирной торговой организации. Ведь в Минэкономики заявили, что отдельные государства Евросоюза не имеют права вводить ограничения на украинские товары.
- Уже после этого польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что на сентябрь 2023 года Польша прекратила поставлять оружие Украине, потому что они вооружаются сами.
- После этого президент Польши Анджей Дуда заверил, что слова главы правительства не так поняли. Ведь на самом деле говорится, что Варшава не передает Вооруженным Силам Украины то оружие, которое покупает в рамках модернизации собственной армии. В свою очередь польский лидер сказал, что условия подписанных с Украиной контрактов, в частности – на доставку гаубиц Krab, Польша выполняет.