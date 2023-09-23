В американском Институте изучения войны (ISW) заявляют, что российские усилия, направленные на усиление разногласий между Украиной и ее центральноевропейскими партнерами, похоже, потерпели неудачу. Дело в том, что 22 сентября президент Польши Анджей Дуда подтвердил прочность польско-украинских отношений.

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Российская кампания оказалась не столь успешной

Дуда разъяснил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого от 21 сентября о том, что Польша якобы больше не будет передавать оружие Украине.

Дуда объяснил, что Польша продолжит выполнять соглашения о поставках оружия из Украины, но не будет передавать новое оружие, которое Варшава закупает для собственных вооруженных сил.

Он также заявил, что потенциальный конфликт между двумя странами по экспорту украинского зерна европейскими сухопутными путями "существенно не повлияет" на отношения двух стран.

ISW уже оценивал, что российские удары по украинской портовой и зерновой инфраструктуре являются частью российской кампании по нанесению ущерба отношениям Украины с ее западными соседями, а скорый возврат Польши к своим обязательствам по Украине указывает на то, что российская кампания не столь успешна, как, вероятно, хочет Москва,

– заявили аналитики.

Что известно о разногласиях между Украиной и Польшей