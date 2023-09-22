От трудностей экспорта украинского зерна больше всего потирает руки Кремль, однако для Москвы, похоже, есть плохие новости. Журналист 24 Канала Алексей Печий подробно рассказывает, как Украина и Польша делают первые шаги, чтобы уладить споры, а также как прорыв блокады Черного моря бьет по России.

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Дуда начал сбавлять градус напряжения

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация вокруг запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции вряд ли существенно повлияет на дружеские отношения Украины и Польши.

Мол, такие вопросы должны решаться в юридической плоскости и не влиять на стратегические отношения двух народов. Дуда отметил, что помощь поляков и польских предпринимателей Украине и ее гражданам, спасающимся от войны, – это "огромный человеческий капитал, созданный между нашими странами и народами".

Он подчеркнул, что не верит, что любой политический или юридический спор может разрушить этот капитал.

Стоит напомнить, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне. В ответ Украина подала иски против стран Всемирной торговой организации.

После этого прозвучал ряд не дипломатических заявлений, как со стороны Украины, так и Польши. Наконец, как в Украине, так и в Польше заявили, что государствам удастся разрешить конфликт путем переговоров.

Поможет ли ВТО уладить экспорт украинского зерна

Сегодня же Всемирная торговая организация опубликовала запрос Украины на консультации для урегулирования споров на фоне запрета Польши, Венгрии и Словакии импорта ряда украинских сельскохозяйственных товаров.

По сути, запрос Украины на консультации знаменует первый формальный шаг в процессе разрешения споров в ВТО.

Согласно копии документов, оказавшихся в распоряжении издания Bloomberg, Украина ссылается на то, что введенные странами ЕС запреты нарушают разные положения Соглашения ВТО по сельскому хозяйству и Генеральному соглашению по тарифам и торговле.

Теперь у трех стран есть 60 дней, чтобы начать консультации с Украиной. Если в результате переговоров не удастся решить проблему, страна-истец, то есть Украина, может потребовать создания специальной комиссии ВТО.

Впрочем, проблема такого варианта разрешения конфликта состоит в том, что прежде чем дело пройдет через систему разрешения споров ВТО, может потребоваться несколько лет.

Даже если Украина выиграет спор, три других страны могут теоретически ветировать его результат, обжаловав решение в апелляционном органе ВТО. Итак, единственный вероятный путь – договориться с тремя странами об условиях импорта в отведенные 60 дней.

В конце концов, президент Зеленский заверил, что Украина избрала именно юридический путь для разрешения ситуации, ведь при всем уважении к полякам мы должны защищать украинские интересы.

Украина и Польша начали цивилизованный диалог

Похоже, что цивилизованный диалог между Украиной и Польшей все-таки начнется. В частности, министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что планирует обсудить эту проблему с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

По его словам, это может произойти на следующей неделе. Он уверен, что нужно вместе создать механизмы, которые будут гарантировать, что зерно из Украины не будет останавливаться в Польше.

Телус добавил, что, несмотря на запрет на экспорт, "коридоры солидарности" продолжают работать. По его словам, в феврале через Польшу транзитом проехали 114 000 тонн аграрной продукции из Украины, а в июне – более 260 000 тонн. Мол, против транзита Польша не выступает.

Впрочем, к сожалению, вся эта история уже породила ряд заявлений, которым радуются в Кремле. В частности, 20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна якобы перестала передавать Украине оружие.

Позже представитель правительства Польши Петр Мюллер уточнил, что Польша продолжает передавать Украине вооружение по ранее согласованным контрактам, а вот новых якобы не будет.

На это заявление Моравецкого отреагировали в США, где заверили, что такое заявление – суверенное решение Польши. Мол, любая страна сама решает, какой уровень поддержки ей оказывать.

В конце концов, президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова Моравецкого о якобы прекращении передачи оружия Украине вырвали из контекста. Мол, речь совсем не идет о полном прекращении помощи, а о том, что Польша не будет передавать Украине то новое вооружение, которое сейчас закупает на миллиарды евро для нужд собственной армии.

При этом он уточнил, что его страна продолжит выполнять контракты, которые подписала Польша с Украиной ранее. В том числе и касающиеся поставок САУ Krab.

Также Дуда объяснил, почему не встретился с президентом Зеленским на полях Генассамблеи ООН. По его словам, он как раз произносил свою речь на Генассамблее ООН в то время, когда у него была запланирована встреча с президентом Украины.

Действительно график выступлений на ГА ООН несколько сместился и, например, президент Зеленский выступил почти час позже запланированного времени.

Дуда добавил, что как только будет возможность, он обязательно поговорит с Зеленским: "Мы точно не будем говорить при свете камер. Мы будем говорить лицом к лицу, так, как разговаривают два друга, которые хотят решить разные сложные ситуации".

Прорыв блокады Черного моря

С другой стороны, экспорт зерна и не только из портов в Черном море набирает обороты, несмотря на неработающее зерновое соглашение. В настоящее время в направлении украинских портов двигаются три новых судна для загрузки экспортной продукцией.

Они погрузят более 100 тысяч тонн агропродукции и железной руды. Эти суда отправятся в направлении Китая, Египта и Испании.

Известно, что все корабли воспользовались гуманитарными коридорами, которые образовала Украина в прошлом месяце для освобождения застрявших в наших портах кораблей.

Теперь эти коридоры начали работать для обхода попыток России блокировать любой экспорт из Украины по Черному морю, после того, как в июле Москва вышла из соглашения о безопасном экспорте зерна.

Кроме того, в Госдепе США уверены, что в ближайшие недели влияние России на экспорт зерна из Украины через Черное море будет ослабевать по мере того, как все большее количество судов смогут покидать украинские порты.

При этом рост цен может вынудить Москву пересмотреть свой отказ от "зернового соглашения". Об этом заявил глава Управления по координации санкций Госдепартамента Джеймс О'Брайен.

По его словам, на этой неделе лидеры стран-участниц Генеральной Ассамблеи ООН обсуждали возможность возобновления зернового соглашения.

Западные страны обвиняют Россию в использовании продовольствия как оружия войны: она вышла из "зернового соглашения", которое помогло снизить мировые цены на продовольствие, а затем нанесло несколько авиаударов по украинским портам и зернохранилищам. Но сейчас ситуация меняется, и Россия сама может проиграть от своих действий.