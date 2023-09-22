Від труднощів експорту українського зерна найбільше потирає руки Кремль, проте для Москви, схоже, є погані новини. Журналіст 24 Каналу Олексій Печій детально розповідає, як Україна й Польща роблять перші кроки, щоб владнати суперечки, а також як прорив блокади Чорного моря б'є по Росії.

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Дуда почав зменшувати градус напруги

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ситуація навколо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції навряд чи суттєво вплине на дружні відносини України та Польщі.

Мовляв, такі питання мають вирішуватися в юридичній площині й не впливати на стратегічні відносини двох народів. Дуда зазначив, що допомога поляків і польських підприємців Україні та її громадянам, які рятуються від війни, – це "величезний людський капітал, який був створений між нашими країнами та народами".

Він наголосив, що не вірить, що будь-яка політична чи юридична суперечка може зруйнувати цей капітал.

Варто нагадати, що 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії.

Проте Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на державному рівні. У відповідь Україна подала позови проти країн до Світової організації торгівлі.

Після цього пролунала низка доволі не дипломатичних заяв як з боку України, так і Польщі. Зрештою, напередодні як в Україні, так і в Польщі заявили, що державам вдасться владнати конфлікт шляхом переговорів.

Чи допоможе СОТ владнати експорт українського зерна

Сьогодні ж Світова організація торгівлі опублікувала запит України на консультації для врегулювання суперечок на тлі заборони Польщі, Угорщини та Словаччини імпорту низки українських сільськогосподарських товарів.

По суті, запит України на консультації знаменує собою перший формальний крок у процесі вирішення спорів у СОТ.

Згідно з копією документів, які опинилися у розпорядженні видання Bloomberg, Україна посилається на те, що запроваджені країнами ЄС заборони порушують різні положення Угоди СОТ щодо сільського господарства та Генеральної угоди щодо тарифів та торгівлі.

Тепер три країни мають 60 днів, щоб розпочати консультації з Україною. Якщо в результаті переговорів не вдасться розв'язати проблему, країна-позивач, тобто Україна, може вимагати створення спеціальної комісії СОТ.

Втім, проблема такого варіанту вирішення конфлікту полягає в тому, що перш ніж справа пройде через систему вирішення суперечок СОТ, може знадобитися кілька років.

Навіть якщо Україна виграє суперечку, три інші країни можуть теоретично накласти вето на її результат, оскарживши рішення в апеляційному органі СОТ. Тож єдиний вірогідний шлях – домовитися з трьома країнами про умови імпорту у відведені 60 днів.

Зрештою, президент Зеленський запевнив, що Україна обрала саме юридичний шлях для вирішення ситуації, адже за всієї поваги до поляків, ми маємо захищати українські інтереси.

Україна та Польща почали цивілізований діалог

Схоже, що цивілізований діалог між Україною і Польщею все ж розпочнеться. Зокрема, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що планує обговорили цю проблему з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським.

За його словами, це може статися наступного тижня. Він певен, що потрібно разом створити механізми, які гарантуватимуть, що зерно з України не зупинятиметься в Польщі.

Телус додав, що, попри заборону на експорт, "коридори солідарності" продовжують працювати. За його словами, у лютому через Польщу транзитом проїхали 114 000 тонн аграрної продукції з України, а у червні – понад 260 000 тонн. Мовляв, проти транзиту Польща не виступає.

Втім, на жаль, вся ця історія вже породила низку заяв, якими тішаться в Кремлі. Зокрема, 20 вересня прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна нібито припинила передавати Україні зброю.

Пізніше речник уряду Польщі Петро Мюллер уточнив, що Польща продовжує передавати Україні озброєння за раніше узгодженими контрактами, а от нових нібито не буде.

На цю заяву Моравецького відреагували у США, де запевнили, що така заява – це суверенне рішення Польщі. Мовляв, будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки їй надавати.

Зрештою президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова Моравецького про нібито припинення передачі зброї Україні вирвали з контексту. Мовляв, мова зовсім не йде про повне припинення допомоги, а про те, що Польща не передаватиме Україні те нове озброєння, яка сама нині закуповує на мільярди євро для потреб власної армії.

При цьому він уточнив, що його країна продовжить виконувати контракти, які Польща підписала з Україною раніше. У тому числі й ті, що стосуються постачання САУ Krab.

Також Дуда пояснив, чому не зустрівся з президентом Зеленським на полях Генасамблеї ООН. За його словами, він якраз виголошував свою промову на Генасамблеї ООН в той час, коли в нього була запланована зустріч з президентом України.

Дійсно графік виступів на ГА ООН дещо змістився і, наприклад, президент Зеленський виступив майже на годину пізніше запланованого часу.

Дуда додав, що як тільки буде можливість, він обовʼязково поговорить з Зеленським: "Ми точно не говоритимемо при світлі камер. Ми говоритимемо віч-на-віч, так, як розмовляють два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації".

Прорив блокади Чорного моря

З іншого боку, експорт зерна і не лише з портів в Чорному морі набирає обертів, попри непрацюючу зернову угоду. Нині у напрямку українських портів рухаються три нових судна для завантаження експортною продукцією.

Вони завантажать понад 100 тисяч тонн агропродукції та залізної руди. Ці судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Відомо, що всі кораблі скористалися гуманітарними коридорами, які утворила Україна минулого місяця для звільнення кораблів, що застрягли в наших портах.

Тепер ці коридори почали працювати для обходу спроб Росії блокувати будь-який експорт з України Чорним морем, після того, як у липні Москва вийшла з угоди про безпечний експорт зерна.

Окрім того, в Держдепі США впевнені, що найближчими тижнями вплив Росії на експорт зерна з України через Чорне море слабшатиме в міру того, як дедалі більше суден зможуть залишати українські порти.

При цьому зростання цін може змусити Москву переглянути свою відмову від "зернової угоди". Про це заявив голова Управління з координації санкцій Держдепартаменту Джеймс О'Брайєн.

За його словами, цього тижня лідери країн-учасниць Генеральної Асамблеї ООН обговорювали можливість відновлення зернової угоди.

Західні країни звинувачують Росію у використанні продовольства як зброї війни: вона вийшла із "зернової угоди", що допомогла знизити світові ціни на продовольство, а потім завдала кілька авіаударів по українських портах і зерносховищах. Але тепер ситуація змінюється і Росія сама може програти від своїх дій.