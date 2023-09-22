После того, как Еврокомиссия отменила эмбарго на агроимпорт из Украины, Польша ввела односторонний запрет. Президент Зеленский, комментируя эту ситуацию, заявил, что вынужден защищать интересы своего государства, передает 24 Канал.

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Цивилизованное решение Украины

Зеленский подчеркнул, что в результате запрета импорта отдельной агропродукции в страны ЕС Украина потеряла сотни миллионов долларов. В то же время лидер подчеркнул, что отношения с Польшей дороже этих денег.

Президент призвал не превращать "зерновой спор" в политический концерт. По его словам, Украина планирует решить этот вопрос в юридическом ключе.

Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы получили сугубо экономические компенсации,

– подчеркнул политик.

Зерновой спор – только короткий эпизод

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда не верит, что юридический спор может оказать существенное влияние на отношения между странами. Они слишком глубокие, чтобы их могли испортить "зерновые" разногласия.

Спор о поставках зерна является лишь фрагментом польско-украинских отношений. И я не верю, что в нормальных условиях она может на них существенно повлиять. Это просто вопрос, который мы должны между собой решить,

– заявил Дуда.

Выход существует

В польском правительстве уверены, что удастся найти решение зерновому вопросу. Там полагают, что это станет возможным благодаря непосредственному диалогу между государствами.

Министр сельского хозяйства Польши отметил, готов обсуждать с Украиной поставки зерна, при условии, что интересы польских фермеров будут защищены и украинское зерно не попадет в Польшу.

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