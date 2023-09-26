В последнее время на повестке дня в Украине находится ее "зерновое" непонимание с Польшей. Президент Зеленский во время вечернего обращения призвал не поднимать вокруг него шумиху.
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Следует устранить эмоции
Глава государства заявил, что в зерновом вопросе следует убрать эмоции и прибегнуть к конструктивной работе. Он рассказал, что провел совещание с чиновниками и Офисом по поводу экспорта зерна, на котором скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты.
Первое – Евромомиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна.
Второе – постепенно убираем эмоции по этой теме. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной. И Украина все для этого делает,
– подчеркнул Зеленский.
Также президент поблагодарил партнеров, не допустивших нарушения торговых правил ЕС и Соглашения об Ассоциации. Такую же конструктивную работу, как с Болгарией и Румынией, Украина ждет и от других партнеров.
"Зерновой конфликт": что известно
- Польша, Словакия и Венгрия заявили о введении односторонних ограничений на импорт зерна из Украины после того, как Еврокомиссия отказалась продлевать запрет. В то же время, Болгария и Румыния прислушались к ее решению и не применили к украинскому импорту ограничений. Украина обратилась к ВТО с иском против трех стран, введших эмбарго.
- Недавно президент Дуда, комментируя зерновую ситуацию, заявил, что она не повлияет на отношения с Украиной. Президент Зеленский также отметил, что отношения с Польшей дороже денег, однако, он вынужден защищать интересы Украины. Для этого он избрал юридический путь разрешения этого конфликта.
- Впоследствии Дуда еще раз отметил то, что польское правительство сделало правильно, введя эмбарго. Украинское зерно Польши не нужно, заявил президент. В то же время он подчеркнул, что его страна приложит максимальные усилия, чтобы Украина могла как можно больше продукции экспортировать через Польшу в другие страны.