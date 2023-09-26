Останнім часом на порядку денному в Україні перебуває її "зернове" непорозуміння з Польщею. Президент Зеленський під час вечірнього звернення закликав не здіймати навколо нього галасу.
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Слід усунути емоції
Глава держави заявив, що у зерновому питанні слід прибрати емоції і вдатися до конструктивої роботи. Він розповів, що провів нараду за урядовцями і Офісом щодо екпорту зерна, на якій скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати.
Перше – Євромомісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна.
Друге – поступово прибираємо емоції з цієї теми. Робота з сусідами може і мусить стати цілком конструктивною. І Україна все для цього робить,
– наголосив Зеленський.
Також президент подякував партнерам, які не допустили порушення торгівельних правил ЄС та Угоди про Асоціацію. На таку саму конструктивну роботу, як з Болгарією і Румунією, Україна чекає і від інших партнерів.
"Зерновий конфлікт": що відомо
- Польща, Словаччина та Угорщина заявили про введення односторонніх обмежень на імпорт зерна з України після того, як Єврокомісія відмовилася продовжувати заборону. Водночас Болгарія і Румунія прислухалися до її рішення і не застосували до українського імпорту обмежень. Україна звернулася до СОТ із позовом проти трьох країн, які ввели ембарго.
- Нещодавно президент Дуда, коментуючи зернову ситуацію, заявив, що вона не вплине на відносини з Україною. Президент Зеленський також зазначив, що відносини з Польщею дорожчі грошей, однак він вимушений захищати інтереси України. Задля цього він обрав юридичний шлях вирішення цього конфлікту.
- Згодом Дуда ще раз наголосив на тому, що польський уряд зробив правильно, ввівши ембарго. Українське зерно Польщі не потрібно, заявив президент. Водночас він підкреслив, що його країна докладе максимальних зусиль, аби Україна могла якнайбільше продукції ексспортувати через Польщу до інших країн.