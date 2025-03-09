Володимира Зеленського партнери вважають незручним для укладання мирної угоди з Росією, оскільки він категорично не довіряє Путіну і не погодиться на те, що означатиме капітуляцію для України. Про це у публікації для The Sunday Times написав журналіст Марк Урбан, передає 24 Канал.

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Що відомо

Восени 2024 року один британський міністр у приватній розмові з Урбаном назвав Зеленського "перешкодою на шляху до миру". За словами журналіста, те, що це було сказано не для цитування, свідчить про те, що подібну думку поділяють в інших європейських столицях.

Урбан підкреслив, що це говорить про розрив між публічними заявами і приватними думками про війну. Європейські союзники можуть мати думку щодо війни в Україні відмінну від тої, яку висловлюють публічно.

Співрозмовник журналіста водночас похвалив Зеленського, назвавши його "неперевершеним військовим лідером". Британський міністр пояснив, що головна проблема з українським президентом полягає у тому, що він відмовився від дипломатичної взаємодії з росіянами. Чиновник пригадав, що перемовини провалилися за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Інший британський чиновник у розмові з Марком Урбаном сказав, що Зеленський здатен укласти мирну угоду з Москвою. Однак він вказав, що український лідер за три роки війни вже "глибоко виснажений" і "ризикує ухвалити погані рішення".

Урбан зазначив, що сумніви щодо Зеленського європейські політики висловлюють зазвичай за зачиненими дверима і пошепки. Тим часом як Дональд Трамп, який вірить у недоговороспроможність Зеленського, хотів публічно продемонструвати це під час сварки з ним в Овальному кабінеті.

Журналіст вважає, що тиск США на Зеленського може посилитися. Його змушуватимуть сісти за стіл переговорів із Росією. Водночас сама ймовірність того, що вдасться досягти угоди між Києвом і Москвою залишається невизначеною.

Автор статті вважає, що Зеленський може розраховувати на провал переговорів, оскільки він не може погодиться на те, що матиме вигляд капітуляції. Урбан підсумовує, що, мовляв, для президента України залишився останній шанс, який полягає у тому, що великі втрати на фронті та занепад економіки Росії врешті-решт підірвуть переговорні позиції Путіна.