Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Як у Криму відзначають день народження Шевченка

У телеграм-каналі ССО виклали низку світлин, де на тлі кримських пейзажів патріоти України тримають книги Шевченка.

Книги Шевченка в окупованому Криму / Фото з телеграм-каналу Сил спеціальних операцій

Деякі люди вчинили досить оригінально та поклали поетичні рядки під бампер телефона. Втім, це вимушений крок, щоб окупанти не зауважили велику книгу.

Рядки Шевченка досі актуальні для України, хоча минуло понад 200 років. Тож ССО процитували один з найвідоміших рядків з вірша "І Архімед, і Галілей".

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.

Маловідомі факти з життя Шевченка 24 Канал нагадав тут.