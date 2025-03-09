Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

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Как в Крыму отмечают день рождения Шевченко

В телеграм-канале ССО выложили ряд фотографий, где на фоне крымских пейзажей патриоты Украины держат книги Шевченко.

Книги Шевченко в оккупированном Крыму / Фото из телеграм-канала Сил специальных операций

Некоторые люди поступили довольно оригинально и положили поэтические строки под бампер телефона. Впрочем, это вынужденный шаг, чтобы оккупанты не заметили большую книгу.

Строки Шевченко до сих пор актуальны для Украины, хотя прошло более 200 лет. Поэтому ССО процитировали одну из самых известных строк из стихотворения "И Архимед, и Галилей".

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі.

Малоизвестные факты из жизни Шевченко 24 Канал напомнил здесь.