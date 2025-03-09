Деталі передає 24 Канал з посиланням на виступ президента.

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Кому вручили Шевченківську премію у 2025 і що сказав Зеленський

У 211 річницю від дня народження Шевченка премії вручили режисерові-постановнику Василю Вовкуну, поетові Юрію Іздрику, художниці Жанні Кадировій, журналістові Павлу Казаріну, майстрам петриківського розпису Валентині Карпець-Єрмолаєвій, Андрію Пікушу, Марії Пікуш, Наталії Рибак, скрипальці Богдані Півненко, режисерові Олександру Саніну, операторові Сергію Михальчуку, композиторці Аллі Загайкевич, композиторові Олександру Шимку.

Слова Зеленського про костюм пролунали наприкінці. Він цитував "Давидові псалми" Шевченка та говорив, що і на фронті, і в тилу українці знаходять можливість почитати книгу, послухати музику. Адже ідентичність не можна відібрати, вона об'єднує нас.

Всі ви робите дуже важливу справу. Ви наш дійсно сильний голос, голос, який каже світу те, що так потрібно, – правду про цю війну. Голос, який підтримує дух наших людей всередині країни, голос, який, певен, одного дня у майбутньому мовою мистецтва розповідатиме про нові часи України, про Україну мирну, сильну, Україну безпечну, Україну незалежну, бо "діла добрих обновляться, діла злих загинуть". Я ще раз вітаю цьогорічних переможців, ще раз дуже дякую всім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі. Слава Україні!

– сказав президент.

Люди зустріли його жарт про костюм оплесками і навіть встали на знак пошани.