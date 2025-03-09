Річ у тім, що цьогоріч до традиційних семи номінацій Капітула премії додала "Декоративно-прикладне мистецтво". Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ на сайті Офісу президента.

Не пропустіть Олена Шоптенко повідомила про розлад у 6-річного сина: "Дуже засмучена"

Хто став лауреатами Шевченківської премії – 2025

  • Література – Юрій Іздрик за книгу поезій "Колекція".
  • Публіцистика, журналістика – Павло Казарін за проєкт "Публіцистика воєнного часу" на "Українській правді".
  • Музичне мистецтво – Олександр Шимко за сакральну містерію для мішаного хору, автентичних голосів, сопрано та симфонічного оркестру на стародавні молитовні, біблійні та українські народні тексти "Вирій" та Богдана Півненко за концертні програми 2019-2024 років.
  • Кіномистецтво – Олесь Санін, Сергій Михальчук та Алла Загайкевич, які стали творцями повнометражного фільму "Довбуш".
  • Театральне мистецтво – Василь Вовкун за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Пізнай себе!", театральну кантату "Псальми війни", балет "Тіні забутих предків" та оперу "Діалог кармеліток".
  • Візуальні мистецтва – Жанна Кадирова за персональну виставку "Траєкторія польотів".
  • Декоративно-прикладне мистецтво – Валентина Карпець-Єрмолаєва, Андрій Пікуш, Марія Пікуш, Наталія Рибак за серію художніх робіт автентичного петриківського декоративного розпису "Петриківський розпис: на захисті ідентичності".

Кожен переможець отримав диплом, почесний знак та грошову винагороду в розмірі 467,2 тисячі гривень.

Що відомо про Національну премію імені Тараса Шевченка

  • Це найпрестижніша відзнака для діячів культури в Україні.
  • Її заснували в 1961 році. Спочатку вона була Республіканською, потім Державною, а з 1999 року стала Національною премією.
  • Серед лауреатів Шевченківської премії – видатні українські митці: Емма Андієвська, Григорій Верьовка, Левко Лук'яненко, Ліна Костенко, Іван Дзюба, Олесь Гончар, Платон Майборода, Георгій Якутович, а також гурти "ДахаБраха" і "Пікардійська терція".