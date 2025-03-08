Олена Шоптенко в інстаграм-сторіз пояснила, що її син обожнює математику та вже може похвалитись неабиякими успіхами в арифметиці. Тому танцівниця вирішила перевірити його на обдарованість, передає 24 Канал.

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Процес цієї перевірки складався з кількох зустрічей фахівців з дитиною: з ним спілкувалися психологи, спостерігали за його поведінкою. Також проводилися зустрічі з зірковою мамою та вчителями. Тест мав перевірити не лише обдарованість хлопчика, але і його ментальний стан.

У школі почалися деякі проблеми. Я вже декілька разів була в школі, розмовляла з вчителями, їм важко з ним справлятися,

– зауважила Олена Шоптенко.



Олена Шоптенко про сина / Фото з інстаграм-сторіз

Танцівниця розповіла про результати цих тестів. Рівень IQ сина – вище середнього, хоч він проходив тест не рідною мовою. Але в хлопчика виявили розлад.

"Рівень IQ Олексія вище середнього, попри те, що тест він проходив не рідною мовою. Однак йому ще й визначили змішаний розлад поведінки та емоцій. Треба нам над цим працювати. І тут я, м'яко кажучи, дуже засмутилася, бо вважала його різкі перепади настрою та експресивність особливістю темпераменту та розвитку", – поділилась Шоптенко.



Олена Шоптенко про сина / Фото з інстаграм-сторіз

Олена Шоптенко попросила підтримки у шанувальників та підписників. Вона попросила поділитися подібними історіями та досвідом.

Зауважимо, Олена Шоптенко народила сина Олексія у шлюбі з чоловіком Олексієм Івановим. Однак з початку повномасштабного вторгнення хореографиня не згадує про нього в соцмережах. Олена Шоптенко виїхала з України й зараз перебуває у Відні.