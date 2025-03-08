Алена Шоптенко в инстаграм-сториз объяснила, что ее сын обожает математику и уже может похвастаться большими успехами в арифметике. Поэтому танцовщица решила проверить его на одаренность, передает 24 Канал.

К слову Ни разу не видел внука, – MamaRika со слезами на глазах рассказала о папе в России

Процесс этой проверки состоял из нескольких встреч специалистов с ребенком: с ним общались психологи, наблюдали за его поведением. Также проводились встречи со звездной мамой и учителями. Тест должен был проверить не только одаренность мальчика, но и его ментальное состояние.

В школе начались некоторые проблемы. Я уже несколько раз была в школе, разговаривала с учителями, им трудно с ним справляться,

– отметила Алена Шоптенко.



Алена Шоптенко о сыне / Фото из инстаграм-сториз

Танцовщица рассказала о результатах этих тестов. Уровень IQ сына – выше среднего, хоть он проходил тест не на родном языке. Но у мальчика обнаружили расстройство.

"Уровень IQ Алексея выше среднего, несмотря на то, что тест он проходил не на родном языке. Однако ему еще и определили смешанное расстройство поведения и эмоций. Надо нам над этим работать. И здесь я, мягко говоря, очень расстроилась, потому что считала его резкие перепады настроения и экспрессивность особенностью темперамента и развития", – поделилась Шоптенко.



Алена Шоптенко о сыне / Фото из инстаграм-сториз

Алена Шоптенко попросила поддержки у поклонников и подписчиков. Она попросила поделиться подобными историями и опытом.

Заметим, Алена Шоптенко родила сына Алексея в браке с мужем Алексеем Ивановым. Однако с начала полномасштабного вторжения хореограф не вспоминает о нем в соцсетях. Алена Шоптенко выехала из Украины и сейчас находится в Вене.