MamaRika призналась, что отношения с отцом для нее – "болезненная тема". Об этом она призналась в комментарии "Тур звездами", пишет 24 Канал.

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Певица рассказала, что 11 лет назад, в начале российско-украинской войны, она с папой договорилась не общаться на эту тему.

Так, ему тяжело, он иногда хочет, но я останавливаю. Условие стояло так: "Если ты хочешь со мной общаться, давай мы не будем эту тему поднимать!" Я живу в своей стране, я здесь, меня не возможно убедить в другом. Мы не говорим об этом. Мы общаемся очень редко, раз в пол года,

– поделилась MamaRika.

Артистка не смогла удержать слез, когда рассказала, что ее отец никогда не видел внука вживую. Они общаются только через видеозвонки.

"Он ни разу не видел внука. Мне жаль, что так... Мне жаль, что он не может его увидеть. Не люблю такие вопросы, потому что это трудно. Я бы хотела, чтобы он увидел внука, но не факт, что это вообще когда-нибудь произойдет", – призналась MamaRika.



MamaRika расплакалась из-за отца / Скриншот с видео

В одном из предыдущих интервью артистка говорила, что в детстве нередко видела, что ее отец выпивает алкоголь. Вероятно, из-за этого и у самой MamaRika были проблемы с алкоголем. Когда певица отказалась от напитков на три года, ее жизнь пошла вверх.