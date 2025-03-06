Виталий Козловский 6 марта празднует день рождения – ему исполнилось 40 лет. Он опубликовал новое сообщение на своей странице, пишет 24 Канал.

К слову Рождение первенца, конфликт с Кондратюком и служба в ВСУ: где сейчас Виталий Козловский

Певец поделился, что в свой юбилей не хочет подводить итоги или писать большой текст. Он поблагодарил судьбу и высказался о важности семьи.

Все, что мне надо – во мне, в душе. И я имею самое большое сокровище, которое может иметь человек – это моя семья! Ни о чем не жалею, за все ошибки, сделанные неосознанно – простите! Благодарю судьбу за все и за всех. За то, что моя жизнь настолько интересна и непредсказуема,

– написал Виталий Козловский.

Музыкант опубликовал кадры из семейной фотосессии, для которой позировал с женой Юлией и сыном Оскаром.

Виталий Козловский с семьей / Фото из инстаграма Виталия Козловского

В комментариях под заметкой Виталия поздравляют с днем рождения как поклонники, так и звездные друзья и коллеги. Они оставляют поздравления и пожелания.