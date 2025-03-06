Певец родился во Львове. С самого детства занимался танцами, а позже стал участником модерн-балета "Жизнь". В 2002 году поступил во Львовский национальный университет им. И. Франко на факультет журналистики. Как складывалась звездная карьера, что известно о конфликте с экс-продюсером Кондратюком и где Козловский сейчас, читайте в материале Show24.

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"Караоке на Майдане" и программа "Шанс"

В том же году артист победил на шоу "Караоке на Майдане".

Виталий Козловский на проекте "Караоке на Майдане": смотрите видео онлайн

Тогда исполнитель стал участником программы "Шанс", где одержал победу с песней "Чорнобривці".

Виталий Козловский на проекте "Шанс": смотрите видео онлайн

С тех пор артист начал сотрудничать с Игорем Кондратюком. Через два года был участником "Новой волны", а в 2006 – даже стал призером шоу "Танцы со звездами".

Виталий Козловский в 2006 году / Фото из инстаграма артиста

Интересно, что особый стиль Виталия, который характеризовался длинными волосами и бородкой, отличал его среди других знаменитостей.

В 2010 году Козловский пробовался на Нацотборе, однако победы так и не одержал. Певец сотрудничал с Игорем Кондратюком на протяжении 10 лет, а потом решил работать самостоятельно. Более того, исполнитель также пробовал себя в продюсерстве, а его первым проектом была певица Юлия Думанская.

В 2017 – артист снова пробует силы в Нацотборе, но сталкивается с проигрышем.

Конфликт с Игорем Кондратюком

За время сотрудничества с продюсером, в свет вышло немало хитов: "Пинаколада", "Холодная ночь", "Мое море", "Знаешь" и другие. Однако стоит отметить, что авторские права на эти треки принадлежат Игорю Кондратюку, а именно – "Украинской музыкальной издательской группе".

В 2012 году Виталий разорвал контракт, а в соответствии с его условиями, артист не имел права исполнять песни. Артист нарушил это условие договора, из-за чего на него подали в суд. Сегодня Козловский должен выплатить Кондратюку немалую сумму денег.

Игорь Кондратюк и Виталий Козловский / Фото "ТСН"

Два года назад экс-наставник артиста заявил, что не собирается прощать долг Виталию даже несмотря на то, что певца мобилизовали.

Я не собираюсь аннулировать суды, которые были. Это не о милосердии, он сознательно нарушал закон,

– заявлял Игорь Кондратюк.

Впоследствии стало известно, что военная часть, в которой служит Виталий Козловский, отчисляет от его зарплаты процент на погашение исполнительных производств – в пользу Кондратюка и на штраф в госбюджет. В августе 2024 года, по словам продюсера, исполнитель должен ему еще 1 миллион 300 тысяч гривен.

Служба в ВСУ

Певец вступил в ряды ВСУ в июне 2023 года и служил в различных воинских частях. Сначала он присоединился к бригаде Национальной гвардии Украины "Рубеж" и служил на Донбассе. В середине октября Виталий сообщил, что его перевели в другое подразделение, который дислоцируется в Киеве. Впоследствии он стал служить в Национальном президентском оркестре в должности водителя.

Виталий Козловский в ВСУ / Фото из инстаграма артиста

Козловский вспоминал, что однажды едва не погиб на фронте. Это произошло в конце ноября 2023 года, когда их с собратьями позиции обстреливали оккупанты в течение 3 часов.

Весной прошлого года певца перевели в 22 отдельную механизированную бригаду, где он продолжает службу, выполняя задачи обеспечения бригады и патронат.

Это сильная боевая бригада: бои за Клищиевку, Андреевку, Часов Яр. А еще на ее плечах очень рискованная и сложная операция – бригада стала одной из первых, кто вошел в Курск. Много работы, много потребностей,

– рассказал исполнитель.

Личная жизнь

В марте 2024 года Виталий поделился радостной вестью: он женился. Это была тихая роспись, о которой даже не знали самые близкие люди.

Пара расписалась в конце декабря 2023 года.

Мы никому ничего не сказали и поехали расписываться. Вовремя не выехали, потому что был сильный ракетный обстрел, ЗАГС закрылся, время сместилось. Мы легли еще доспать, тревогу отменили. Из ЗАГСа начали звонить и мы в конце собрались бегом и поехали сонные,

– рассказала жена артиста.

После этого молодожены устроили праздничный завтрак, а потом отправились выбирать кольца.

Приехали, а тут опять тревога. И пока дождались, когда ее отменят, и выбрали, было уже темно. Только тогда фото отправили родным и сообщили новость,

– вспомнила Бакуменко.

Завершился этот особенный день праздничным ужином с друзьями.

Виталий Козловский с женой / Скриншот из инстаграм-сторис

В 2024 году супруги стали родителями. Виталий присутствовал на родах. Мужчина признавался, что не очень этого хотел, однако впоследствии понял, что это было правильным решением. Родители назвали мальчика Оскаром.

Сын Виталия Козловского / Фото из инстаграма артиста

В начале июня прошлого года супруги окрестили своего сына в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Крестными родителями Оскара стали: Юла, жена Анатолия Анатолича, и продюсер Андрей Игнатченко.

Где сейчас Виталий Козловский

Как известно, артист продолжает нести военную службу. Козловский уверял, что никаких привилегий у него нет, он служит наравне с другими. Время от времени артист делится милым семейным контентом, а порой даже выступает с концертами.