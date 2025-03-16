Комик родился в Херсоне, но детство провел в Новой Каховке. Студенческие годы стали толчком к занятиям сценическим искусством. Впоследствии Делиев начал работать в театрах. Как складывалась карьера юмориста, что не так с его политическими взглядами и где Георгий сейчас, читайте в материале Show24.

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Карьера и популярность

В 1984 году работал в Ленинградском театре "Лицедеи" и в том же году его приняли в ансамбль пантомимы и клоунады "Маски". После распада СССР, комик-труппа стала самостоятельной компанией, где Делиев является художественным руководителем, режиссером и актером.

Георгий Делиев и Борис Барский / Фото с фейсбука Делиева

В проекте "Маски-шоу" был режиссером-постановщиком, автором сценария и исполнителем главных ролей. Кроме того, Георгий снялся в ряде фильмов, был депутатом Одесского городского совета, в 2017 году стал членом жюри "Лиги смеха", а еще увлекается созданием песен.

Георгий Делиев / Фото с фейсбука Делиева

Что не так с политическими взглядами Делиева

В 2006 году юморист снял клип "Рідна мова", где высмеял украинский язык. Суть видеоработы заключалась в том, что Делиев пел на русском, а в один момент подошли коренастые мужчины, которые разговаривают на украинском и пытаются заткнуть певцу рот. Кроме того, объектом высмеивания также стал Виктор Ющенко.

Тогда критики назвали юмориста украинофобом, а в 2011 году он таки попал в топ-10 украинофобов по версии журнала "Український тиждень". Сам артист говорил, что видео было черновиком, которое посвятили искусственному расколу общества из-за языкового вопроса. Интересно, что именно при каденции Виктора Ющенко Делиев получил звание народного артиста Украины.

Тема оккупации Крыма также для Георгия оказалась неоднозначной. Артист заявлял, что в событиях никто не виноват, а война происходит то ли между политиками, то ли между Западом и Путиным. А на вопрос журналиста, правильно ли, что Россия забрала Крым, актер ответил утвердительно.

Правильно, если люди так решили. Я сомневаюсь, что там 97 процентов "за", но, наверное, было большинство. Однозначно сказать, правильно это или нет, нельзя. С одной стороны, если большинство так решило, то это правильно,

– говорил он об оккупации Крыма.

Георгий Делиев / Фото с фейсбука комика

Позже комик уверял, что выступает против захвата Крыма, однако комментирование этой темы для него было неохотным желанием. Делиев говорил, что артист должен быть нейтральным.

За год до начала полномасштабного вторжения он высказался относительно Украины.

Украину сейчас нельзя рассматривать как самостоятельное государство. Она живет по правилам мировых игр, условия которых мы не знаем,

– считал Делиев.

Где сейчас Георгий Делиев

Когда Россия начала полномасштабную войну, то реакция Георгия была в виде публикаций молитв и икон в соцсетях.

Скриншот из фейсбука Георгия Делиева

После 24 февраля актер с женой, двумя маленькими детьми, внучкой и дочерью Яной от первого брака выехали за границу и поселились во Франции. С тех пор комик не высказывался на тему войны, а продолжил творческую работу. К примеру, в декабре 2022 года открыл выставку и продолжил актерскую деятельность.

Георгий Делиев с женой и сыном / Фото с фейсбука юмориста

На днях Александр и Екатерина Усик дали интервью, где сообщили, что не все их дети живут с ними.