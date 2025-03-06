Віталій Козловський 6 березня святкує день народження – йому виповнилося 40 років. Він опублікував новий допис на своїй сторінці, пише 24 Канал.
До слова Народження первістка, конфлікт з Кондратюком і служба в ЗСУ: де зараз Віталій Козловський
Співак поділився, що у свій ювілей не хоче підбивати підсумків чи писати великий текст. Він подякував долі та висловився про важливість сім'ї.
Все, що мені треба – в мені, в душі. І я маю найбільший скарб, який може мати людина – це моя сім'я! Ні про що не шкодую, за всі помилки, зроблені несвідомо – пробачте! Дякую долі за все і за всіх. За те, що моє життя настільки є цікавим і непередбачуваним,
– написав Віталій Козловський.
Музикант опублікував кадри з сімейної фотосесії, для якої позував з дружиною Юлією та сином Оскаром.
Віталій Козловський з сім'єю / Фото з інстаграму Віталія Козловського
У коментарях під дописом Віталія вітають з днем народження як шанувальники, так і зіркові друзі та колеги. Вони залишають привітання та побажання.
- Ольга Сумська: "Вітаємо сердечно! Боже, які світлини! Котики наші милі! Чекаємо нових, крутих пісень і проєктів! Обожнюємо твою творчість! Нехай Господь береже вашу чудову родину!";
- Оля Полякова: "Красиві як сонце";
- TANYA LI: "Вітаю, Віталію! Будь здоровим";
- Соломія Вітвіцька: "Гарнюні".