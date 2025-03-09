Дело в том, что в этом году к традиционным семи номинациям Капитула премии добавила "Декоративно-прикладное искусство". Сообщает 24 Канал со ссылкой на указ на сайте Офиса президента.

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Кто стал лауреатами Шевченковской премии – 2025

Литература – Юрий Издрик за книгу стихов "Коллекция".

– Юрий Издрик за книгу стихов "Коллекция". Публицистика, журналистика – Павел Казарин за проект "Публицистика военного времени на "Украинской правде".

– Павел Казарин за проект "Публицистика военного времени на "Украинской правде". Музыкальное искусство – Александр Шимко за сакральную мистерию для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты "Вирий" и Богдана Пивненко за концертные программы 2019-2024 годов.

– Александр Шимко за сакральную мистерию для смешанного хора, аутентичных голосов, сопрано и симфонического оркестра на древние молитвенные, библейские и украинские народные тексты "Вирий" и Богдана Пивненко за концертные программы 2019-2024 годов. Киноискусство – Олесь Санин, Сергей Михальчук и Алла Загайкевич, которые стали создателями полнометражного фильма "Довбуш".

– Олесь Санин, Сергей Михальчук и Алла Загайкевич, которые стали создателями полнометражного фильма "Довбуш". Театральное искусство – Василий Вовкун за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Познай себя!", театральную кантату "Псалмы войны", балет "Тени забытых предков" и оперу "Диалог кармелиток".

– Василий Вовкун за оперу "Лис Микита", модерн-балет "Познай себя!", театральную кантату "Псалмы войны", балет "Тени забытых предков" и оперу "Диалог кармелиток". Визуальные искусства – Жанна Кадырова за персональную выставку "Траектория полетов".

– Жанна Кадырова за персональную выставку "Траектория полетов". Декоративно-прикладное искусство – Валентина Карпец-Ермолаева, Андрей Пикуш, Мария Пикуш, Наталья Рыбак за серию художественных работ аутентичной петриковской декоративной росписи "Петриковская роспись: на защите идентичности".

Каждый победитель получил диплом, почетный знак и денежное вознаграждение в размере 467,2 тысячи гривен.

Что известно о Национальной премии имени Тараса Шевченко