Відповідні дописи з'явились на сайтах міністерств України та Польщі 27 вересня. Це трапилось після "зернової суперечки", коли Варшава, а також Братислава та Будапешт 16 вересня самостійно продовжили ембарго на українське зерно, пише 24 Канал.

Дивіться також Чекаємо на конструктив: Зеленський знову прокоментував "зернову суперечку" з Польщею

Про що домовились Україна та Польща

Українська сторона заявила, що обговорила з Польщею план дій України щодо експорту аграрної продукції в Польщу. Зокрема, процедуру видачі ліцензій агропідприємцям від українського уряду.

Своєю чергою польська сторона запевнила, що їхня позиція незмінна – зерно з України не може потрапляти на польський ринок, а деякі заяви з української сторони були "надто емоційними".

Нам потрібно заспокоїти ситуацію та розробити механізми, які ефективно забезпечуватимуть, щоб українське зерно потрапляло в ті регіони, куди воно раніше відправлялося і де воно потрібне, а не заповнювало наш ринок,

– заявив польський міністр Роберт Телус.

За його словами, Варшава підтримує ідею єврокомісара Януша Войцеховського щодо субсидування Євросоюзом транспортування зерна з України.

Що відомо про ймовірне ліцензування

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що польська сторона переконана – перемовини важливі.

В українському міністерстві зазначили, що у Польщі визначають, хто буде погоджувати чи не погоджувати видачу таких ліцензій, а також уряд Польщі вивчає механізми видачі ліцензій українським експортерам.

За словами Телуса, цю пропозицію проаналізують в Польщі. Проте:

відповідних процедур поки що немає;

найголовніше, щоб зерно зараз не потрапляло до Польщі.

Ми повинні належним чином дбати про наші інтереси, і якщо ми погоджуємося на якісь механізми, а ми хочемо, щоб це були хороші механізми, вони мають бути безпечними для польського фермера. Це Польща має вирішити,

– заявив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі.

Врешті міністри домовились через тиждень зустрітися та обговорити результати розгляду цього питання.

Як планують розв'язувати питання перевірок

Микола Сольський та Роберт Тулус також обговорили перевірки продукції за межами Польщі.

Зокрема, український посадовець заявив, що найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви. Вони говоритимуть про перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту. Це зроблять для того, щоб покращити транзит товарів через Польщу.

Микола Сольський розповів, що подібну процедуру треба погодити для транзиту польською територією агропродукції й до Німеччини. Адже у серпні такий механізм контролю погодили Угорщина та Словаччина.

Польща закликала Україну відкликати скаргу до Світової організації торгівлі

В українському міністерстві зазначили, що Роберт Телус заявив: Польща хотіла, щоб Україна відкликала скаргу, яку подала до Світової організації торгівлі через обмеження на експорт агропродукції в сусідні європейські країни.

Своєю чергою польський міністр Роберт Тулус також підкреслив, що звернувся до української сторони з проханням:

забезпечити плідність переговорів на хорошому рівні;

"відкликати скаргу України до СОТ".

Що відомо про "зернову суперечку" України та Польщі