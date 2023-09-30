В болгарском министерстве объяснили, что с ноября будет действовать другой режим. В частности, тогда введут лицензирование, пишет 24 Канал.

Заметьте Власти Болгарии пошли навстречу фермерам: импорт какого популярного продукта из Украины запретят

Какое решение приняла Болгария по поводу украинского подсолнечника

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел переговоры со своим болгарским коллегой Кириллом Ватевым. В частности, по экспорту украинской аграрной продукции в Болгарию.

Болгарская сторона заявила, что Кирилл Ватев ознакомил украинского коллегу с подписанным Меморандумом между правительством Болгарии и инициативным комитетом фермеров. Документ предусматривает запрет на импорт подсолнечника из Украины до конца ноября 2023 года.

После этого срока будет действовать лицензионный режим экспорта подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса согласно согласованному плану между Украиной и Еврокомиссией,

– заявили в болгарском министерстве.

В Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заверили, что у Болгарии есть свои предложения к предложенному Украиной механизму лицензирования некоторых видов сельскохозяйственной продукции. В частности, по подсолнечнику. Насчет экспорта других трех культур Болгария не имеет возражений.

Украинская сторона заверила, что министры договорились на следующей встрече в первой половине октября:

согласовать технические детали процедуры экспорта агропродукции в Болгарию;

обсудить их результаты.

Важно Пока не согласуют объемы: Болгария запретила импорт украинского подсолнечника

Что этому предшествовало