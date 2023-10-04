Окупанти бояться залишатися в українському місті. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов.
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Росіянам часто прилітає
Росіяни дійсно евакуюють адміністрацію та штаби. Однак це не говорить про те, що зараз буде "жест доброї волі" й окупанти підуть з Токмака. Хоча є розмови, що Токмак загарбники міцно укріпили. Водночас самі росіяни кажуть, що за Токмаком є укріплена лінія і вони можуть піти за неї.
Російські військові все ж таки бояться залишатися у Токмаку, адже бачать як їм прилітає у тил по штабах, складах, майстернях, місцях дислокації особового складу, техніки тощо. По них влучно працюють дрони, ракети й ситуація лише загострюється.
"ЗСУ дістають навіть до штабу в Севастополі. Тому росіяни намагаються якнайдалі бути від лінії зіткнення, щоб їх не діставали "прильоти", – зазначив військовослужбовець ЗСУ.
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F-16 не переплутають
Російська ППО 28 вересня "майстерно" збила свій літак. Ворожий Су-35С приземлився у Токмаку. За словами Сазонов, ліквідація Су-35 – це дуже приємно. Тому що радянські сушки є на озброєні й в України, і в Росії. Тому загарбники так і лякаються.
"Якщо беремо сушку, то френдлі фаєр це насправді велика проблема у росіян. Бувають нестикування, щось недочули чи недобачили, тож іноді дружній вогонь в окупантів буває по своїх. Нічого, скоро буду F-16, F-35, тут вже не переплутаєш", – додав військовослужбовець ЗСУ.
Що відомо про ситуацію в Токмаку
- Окупанти поширюють неправдиву інформацію про те, що нібито планують виходити з Токмака. Ймовірно, у такий спосіб загарбники перевіряють, як насамперед росіяни відреагують на черговий "жест доброї волі".
- Водночас окупанти заливають бетонні окопи та будують нову лінію оборони довкола міста. Крім того, росіяни прокладають нові транспортні шляхи, щоб легше було доставляти військовий вантаж.
- У ЗСУ повідомили, що найбільший прорив ЗСУ відбудеться "після Токмака". Зараз окупанти там покладаються на глибину своєї лінії оборони.