Міський голова Мелітополя Іван Федоров пояснив, що в окупантів паніка почалась декілька тижнів тому. До речі, в ISW заявили, що у ворогів на Запорізькому напрямку значно погіршилися бойові можливості.

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Що роблять окупанти в тимчасово окупованому Токмаку

"Паніки немає", але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в Токмаку,

– заявив Іван Федоров.

За його словами, вороги в Токмаку:

декілька тижнів тому почали вивозити органи так званої "влади";

декілька днів тому – російські офіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім'ї.

Тепер перейшли до закладів "освіти": вивозять школи, училище, технікум. Вчора ввечері (3 жовтня – 24 Канал) оголосили, що сьогодні (4 жовтня – 24 Канал) не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре,

– пояснив міський голова Мелітополя.

Зверніть увагу! Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський розповів, що найбільший прорив ЗСУ відбудеться "після Токмака". За його словами, зараз окупанти там покладаються на глибину своєї лінії оборони.

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