Крім того, ворог продовжує будувати нові укріплення навколо Токмака. Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.
До теми Бояться ЗСУ: окупанти навколо Токмака заливають окопи бетоном і будують нові лінії оборони
Окупанти не тікають з Токмака
Іван Федоров зазначив, що деякі підрозділи російських спецслужб, військові підрозділи ворога можуть переїжджати. Наразі не помітно, що загарбники планують покидати Токмак.
Навпаки, ворог продовжує готувати нові укріплення навколо Токмака, на шляху від Токмака до Мелітополя. Ворог сьогодні будує підземні міста з підземними тунелями, ходами, щоб якомога складніше було просування наших українських військових. Ворог робить це, заливаючи бетоном, монтуючи дерев'яні конструкції, та у такий спосіб намагається посилити оборону тимчасово окупованих територій України,
– пояснив він.
Водночас ЗСУ продовжують активну ліквідацію ворога. До прикладу, 2 жовтня у Токмацькому районі відбулась ліквідація окупаційного війська.
Ситуація у Токмаку: головне
- Естонська розвідка повідомляла, що Росія посилює оборону на Півдні України. Зокрема, російські окупанти зміцнюють оборону біля Токмака та будують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська Запорізької області.
- Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що росіяни облаштували складну систему окопів-тунелів та двоповерхові підземні бліндажі на передньому краї фронту у напрямку Новопрокопівки. А навколо Токмака росіяни заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони.
- Все частіше шириться інформація, що росіяни нібито відходять від Токмака. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко вважає, що такі ІПСО можуть бути частиною планів ворога. Навколо Токмака ворог вибудував міцну оборону, тому без бою місто точно не покине.