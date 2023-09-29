Російські війська зміцнюють оборону біля Токмака. Крім цього, вони будують нову лінію укріплень на шляху до Бердянська у Запорізькій області.
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ЗСУ продовжують закріплюватись біля Роботиного
У розвідці Естонії додають, що українські підрозділи продовжують тактично діяти у Запорізькій області на Оріхівському напрямку поруч із селом Роботине.
Українці розширили й зміцнили плацдарм, а також вийшли до околиць сіл Новопрокопівка і Вербове. Основний тягар боїв лежить на піхоті, підтримані вогнем артилерії тактичні групи якраз добре підходять для захоплення укріплених позицій. Мінні поля все ще сковують маневри техніки,
– мовиться в повідомленні.
Водночас там також відзначили, що, крім резонансного удару по штабу Чорноморського флоту, подій не відбувалось.
У розвідці Естонії додали, що найближчим часом українцям все ж буде складно домогтися оперативного успіху, тобто, повністю перерізати сухопутний шлях до Криму.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Наступ Збройних Сил триває. Наші бійці мають суттєві успіхи на Півдні України й точно не зупиняться на досягнутому. Попереду ще багато звільнених територій. Однак робити поспішні прогнози неправильно, адже ми володіємо обмеженою інформацією. Про це розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що достеменно невідомі плани українського військового командування.
- У тимчасово окупованому Криму не припиняють вибухати військові об'єкти ворога. Російські загарбники починають розуміти, що вони на півострові не затримаються. Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав, що окупантам ніде сховатися в Криму. За його словами, влучним ударам по ворожих об'єктах у Криму передували ретельно продумані кроки – знищення засобів зв'язку на "вишках Бойка", а потім зенітно-ракетної системи "Тріумф" біля Євпаторії.
- Сили оборони закріплюються біля Вербового, що в Запорізькій області. Українським воїнам потрібно закріпитися, щоб продовжити рухатися вперед. Водночас російські військові біля Вербового перебувають в обороні. Про ситуацію у районі Вербового, де ЗСУ прорвали оборону ворога, розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.