Российские войска укрепляют оборону возле Токмака. Кроме того, они строят новую линию укреплений на пути к Бердянску в Запорожской области.
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ВСУ продолжают закрепляться возле Работиного
В разведке Эстонии добавляют, что украинские подразделения продолжают тактически действовать в Запорожской области на Ореховском направлении рядом с селом Работино.
Украинцы расширили и укрепили плацдарм, а также вышли к окрестностям сел Новопрокоповка и Вербово. Основная тяжесть боев лежит на пехоте, поддержанные огнем артиллерии тактические группы как раз хорошо подходят для захвата укрепленных позиций. Минные поля все еще сковывают маневры техники,
– говорится в сообщении.
В то же время, там также отметили, что, кроме резонансного удара по штабу Черноморского флота, событий не происходило.
В разведке Эстонии добавили, что в ближайшее время украинцам все же будет сложно добиться оперативного успеха, то есть полностью перерезать сухопутный путь в Крым.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Наступление Вооруженных сил продолжается. Наши бойцы имеют существенные успехи на Юге Украины и точно не остановятся на достигнутом. Впереди еще много освобожденных территорий. Однако делать поспешные прогнозы неправильно, ведь мы обладаем ограниченной информацией. Об этом рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, что неизвестны планы украинского военного командования.
- Во временно оккупированном Крыму не перестают взрываться военные объекты врага. Российские захватчики начинают понимать, что они на полуострове не задержатся. Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал, что оккупантам негде спрятаться в Крыму. По его словам, точным ударам по вражеским объектам в Крыму предшествовали тщательно продуманные шаги – уничтожение средств связи на "вышках Бойко", а затем зенитно-ракетной системы "Триумф" возле Евпатории.
- Силы обороны закрепляются возле Вербового, что в Запорожской области. Украинским воинам нужно закрепиться, чтобы продолжить движение вперед. В то же время российские военные возле Вербового находятся в обороне. О ситуации в районе Вербового, где ВСУ прорвали оборону врага, рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.