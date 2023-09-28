Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал 24 Каналу, что оккупантам негде спрятаться в Крыму.

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"Атаки будут продолжаться, мы ежедневно будем видеть такие сообщения. Нет точки в Крыму, куда не могут достать наши беспилотники, крылатые ракеты или диверсионные группы. Весь полуостров под нашим прицелом", – констатировал Гетьман.

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По его словам, точным ударам по вражеским объектам в Крыму предшествовали тщательно продуманные шаги – уничтожение средств связи на "вышках Бойко", а затем зенитно-ракетной системы "Триумф" возле Евпатории.

Так в противовоздушной обороне россиян возникла щель, которую эффективно используют наши защитники. Гетьман подчеркнул, что быстро восстановить противовоздушную оборону в Крыму оккупанты не в состоянии.

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